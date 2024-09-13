Народный штаб обсудил важность референдума по строительству АЭС с жителями Жамбылской области

Энергетика , Строительство
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Члены Народного штаба прибыли в Жамбылскую область, чтобы обсудить с жителями важность предстоящего референдума, проведение которого назначено на 6 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Народного штаба

Фото: пресс-служба Народного штаба

В Таразе члены Народного штаба встретились с педагогическим сообществом региона. В мероприятии приняло участие свыше 350 человек. Члены Штаба отметили, что традиционно роль, статус учителя в обществе были особенными и пользовались большим уважением. Именно от педагогов зависит путь к процветанию страны через воспитание образованного поколения. Поэтому важно, чтобы учителя были полностью проинформированы об АЭС, понимали все особенности использования мирного атома и получили ответы на все волнующие их вопросы.

Члены Штаба всесторонне проинформировали собравшихся о мировых трендах развития атомной энергетики, имеющихся инструментах по повышению безопасности и надежности АЭС.  

«Если народ примет активное участие в референдуме и проголосует, то в Казахстане будет построена атомная электростанция III или III+. поколения. Сегодня более чем в 30 развитых странах мира действуют 415 реакторов. 15 стран приступили к строительству 61 атомного реактора. По прогнозам специалистов в области энергетики, к 2050 году использование атомной энергии удвоится. Если бы атомные электростанции были опасны, почему развитые страны так стремятся их строить?» – отметил президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев.

Кроме того, члены Народного штаба встретились с сотрудниками местной железной дороги. Они отметили, что сегодня более 110 тысяч казахстанцев являются работниками «Қазақстан темір жолы». Их труд обеспечивает работу всей транспортной инфраструктуры страны.

В ходе беседы была особо подчеркнута важность качественного электрического обеспечения КТЖ для дальнейшего развития отрасли и повышения эффективности деятельности с учетом запросов населения, а также бизнеса.

В этот же день члены Народного штаба за строительство АЭС встретились с жителями села Мерке – участниками проекта по улучшению финансовой грамотности «Қарызсыз қоғам» и проекта «Ауыл аманаты». Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития агропромышленного комплекса в стране и повышения занятости на селе. Решение многих вопросов просто невозможно без надежных источников энергии, добавили в пресс-службе штаба.

 

 

#Тараз #АЭС #встречи #штаб #народный #Мерке

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