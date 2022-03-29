В Казахстане из-за погодных условий создали оперативный штаб, запустили горячую линию, сообщает Kazpravda.kz.

«По данным АО «НК «КазАвтоЖол» из-за погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях: на 45 участках автодорог, из них 24 республиканского и 21 областного значения. В ситуационном центре МЧС для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия создан республиканский оперативный штаб. Налажено тесное взаимодействие с республиканскими службами гражданской защиты. Также в ряде областей работают аналогичные штабы», - проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия МЧС 8 (7172) 53 32 84.

На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы), отметили в МЧС.

Отмечается, что в Алматы, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало.

«МЧС РК призывает соблюдать меры безопасности! Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций», - добавили в пресс-службе.

Напомним, в столице с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение, ветер 260/20 м/с, порывы 25 м/с, сильный снег.

Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов сообщил о том, что воздушная гавань закрыта из-за сильного ветра и плохой видимости.

Также сообщалось о пожаре в Казмедиацентре.