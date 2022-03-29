Пожар произошел в телецентре в Нур-Султане

В столичном Казмедиацентре произошел пожар, объявлена эвакуация, сообщает Kazpravda.kz.

По предварительной информации, в помещении паркинга загорелся трансформатор.

"В 20:41 час. пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова на улицу Д.Кунаева, дом 4. По прибытию огнеборцев установлено, что происходит возгорание трансформатора в помещении паркинга. Эвакуация производится самостоятельно", - проинформировали в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

На данный момент на месте работают 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС города, добавили в пресс-службе.

Напомним, в столице с 19:00 до 23:00 объявлено штормовое предупреждение, ветер 260/20 м/с, порывы 25 м/с, сильный снег.

Пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов сообщил о том, что воздушная гавань закрыта из-за сильного ветра и плохой видимости.