Сведения добывались из госбаз и распространялись через Telegram-каналы. Услугами злоумышленников пользовались и коллекторы

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В результате совместной операции Департамента по противодействию киберпреступности МВД и КНБ ликвидирована преступная группа, занимавшаяся нелегальной продажей персональных сведений казахстанцев в интернет-пространстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай, сведения добывались из государственных баз и распространялись через Telegram-каналы, в том числе передавались отдельным коллекторским компаниям.

«В ходе операции задержали более 140 человек, включая владельцев компании и администраторов канала. Пять фигурантов арестованы. Во время обыска в коллекторских компаниях изъято более 400 компьютерной и иной электронной техники. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 205 части 3 «Неправомерный доступ к информации», 147 части 5 «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных», а также 211 части 3 УК «Неправомерное распространение электронных ресурсов ограниченного доступа». Работа по установлению полного круга причастных лиц продолжается», – отметил он.

МВД продолжит целенаправленную работу по недопущению утечки персональных данных и пресечению противоправной деятельности, нарушающей цифровую безопасность граждан, добавил он.