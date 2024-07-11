Определен размер кредита, на получение которого требуется согласие одного из супругов

Соответствующий проект постановления АРРФР размещен на портале Открытые НПА для обсуждения до 24 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект предусматривает порядок получения согласия супруга (супруги) на предоставление банковского займа или микрокредита и минимальный размер кредита, на получение которого требуется согласие супруга (супруги).

Так, минимальный размер потребительского банковского займа или потребительского микрокредита, по которому необходимо согласие супруга (супруги) на получение банковского займа или микрокредита, определен в размере 1 тыс. МРП, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Ранее требование на получение согласия супруга не содержало ограничений по сумме займа.