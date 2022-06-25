Пресс-служба партии «Amanat»
Общество
Определены победители медиа-премии "AMANAT – 2022"

В преддверии Дня работника средств массовой информации партия «AMANAT» подвела итоги республиканского конкурса среди журналистов МЕДИА ПРЕМИЯ «AMANAT - 2022», сообщает Kazpravda.kz.

В ходе торжественной церемонии Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов отметил, что данная медиа премия имеет более чем 10-летнюю историю. В этом году переформатирован сам конкурс, перейдя от жанрового подхода к тематическому, а также введены специальные премии – «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова и «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова.

«Журналист – это профессия, требующая не только глубоких знаний, но и приверженности принципам объективности, активной гражданской позиции. Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым проводится курс масштабных реформ, и именно журналисты играют важнейшую роль в формировании общественного мнения. Думаю, что сегодняшнее мероприятие придаст дополнительный импульс общей синергии в медиасфере, и в целом конкурс будет способствовать усилению информационного пространства в условиях построения Нового Казахстана», - сказал Асхат Оралов.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, известный журналист, акын, депутат Мажилиса от партии «AMANAT» Жанарбек Ашимжанов, в этом году на суд жюри было направлено более 260 заявок.

«Нас радует, что более 70 % поступивших работ пришли от региональных СМИ, в том числе от районных изданий. Также большую активность проявили молодые журналисты. То есть, мы видим большой интерес как со стороны мэтров отечественной журналистики и блогосферы, так и начинающих специалистов. Несомненно, данный конкурс содействует их творческому росту, что и является его целью», - подчеркнул Жанарбек Ашимжанов.

Так, по решению конкурсной комиссии победителями МЕДИА ПРЕМИЯ «AMANAT - 2022» стали:

в номинации «Лучший материал о строительстве «Нового Казахстана» - корреспондент телеканала «КТК» Аскарбек Казангап;

в номинации «Лучший материал о социальной проблематике» - старший корреспондент общественно-политической газеты «Прикаспийская коммуна» Анжела Ли;

в номинации «Лучший материал о регионе» - корреспондент телеканала «Хабар24» по Акмолинской области Дамир Шайдаров;

в номинации «Лучший материал о молодежи» - корреспондент информационного агентства «Dalanews.kz» по Абайской области Куаныш Смагулов;

в номинации «Лучший материал о духовно-культурном развитии» - корреспондент телеканала «Хабар» Индира Жылкайдарова;

в номинации «Лучший материал о 30-летии государственных символов» - корреспондент Жанакорганской районной газеты «Жаңақорған тынысы» Алибек Жарыкбаев;

в номинации «Лучший материал о трансформации партии «АМАNAT» - режиссер Телерадиокомплекса Президента РК Вадим Ширяев.

Обладателями специальных премий стали:

премии «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова – корреспондент республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» по Туркестанской области Елшибай Галымжан;

премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова – руководитель дирекции информационно-аналитических программ телеканала «Qazaqstan» Жалгас Алтаев;

премия за активную гражданскую позицию присуждена блогеру, автору мотивационных книг, телеведущему Даулету Мукаеву.

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