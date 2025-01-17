Определены самые популярные у туристов регионы

В 2024 году в местах размещения, зарегистрированных в системе eQonaq, останавливались более 1,5 млн иностранных туристов.

фото из архива "КП"

Проанализировав прошедшие через эту систему данные о работе мест размещения, а это свыше 525 тыс. субъектов, компания Kazakh Tourism составила топ-10 самых привлекательных для иностранных гос­тей облас­тей и городов Казахстана.

Самым привлекательным для туристов из-за рубежа остается город Алматы: в 2024-м, согласно данным eQonaq, там останавливались 534 340 гостей – это почти на 70 тыс. больше, чем годом ранее. Можно ожидать, что нынче мегаполис также останется лидером по туристической привлекательности. Этому, в частности, будет способствовать включение каналом CNN Travel Алматы в топ-25 направлений для путешествий в 2025 году.

Вторую строчку рейтинга занимает Астана: в 2024 году места размещения столицы, зарегистрированные в системе eQonaq, приняли 269 320 зарубежных гостей.

Замыкает тройку лидеров Алматинская область. Этот регион традиционно привлекает много туристов, но в 2024 году число иностранных путешественников, остановившихся в регионе, возросло сразу на 59% и составило 134 763 человека.

На четвертом месте – Атырау­ская область: ее в прошлом году посетили 106 974 иностранных туриста, что на 27% больше показателя 2023-го.

Пятое место – у Мангистауской области. Здесь, согласно данным системы eQonaq, в прошлом году останавливались 71 462 зарубежных гостя (в 2023 году – 67 633 человека). На шестом месте разместилась Карагандинская область – 50 474 иностранных туриста, рост числа гостей на 35% позволил региону подняться в рейтинге на три позиции.

А вот Актюбинская область, на­оборот, ушла на одну строчку вниз – в прошлом году здесь останавливались 45 063 зарубежных гостя (минус порядка 1,5 тыс. человек по сравнению с 2023-м).

Восьмую строчку рейтинга заняла Акмолинская область – 44 976 человек, девятую – Жамбылская с 44 226 туристами. В обоих регионах, как отмечается в пресс-релизе Kazakh Tourism, наблюдается рост числа иностранных гостей.

Замыкает десятку Шымкент, который по сравнению с предыдущим годом опустился на три позиции. По данным системы eQonaq, в 2024 году в местах размещения южного мегаполиса останавливались только 39 887 иностранных туристов.