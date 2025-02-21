Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

Они присоединились к числу 16 клубов, которые продолжат борьбу за победу в турнире

Фото: championat.com/football/news

Завершились все встречи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились 8 победителей стыковых матчей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

Путёвку в 1/8 финала второго по значимости клубного турнира Европы получили «Рома», «Виктория Пльзень», «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмар», «Будё-Глимт», «Фенербахче», «Стяуа» и «Аякс».

Все перечисленные команды присоединились к числу 16 клубов, которые продолжат борьбу за победу в турнире.

Напомним, по итогам общего этапа ЛЕ в 1/8 финала турнира вышли «Атлетик» из Бильбао, «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Рейнджерс», «Олимпиакос», «Айнтрахт» и «Лион».

Жеребьёвка Лиги Европы пройдёт сегодня, 21 февраля, в 13:00 по времени Астаны.