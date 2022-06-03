Опрос на выходе из избирательных участков проведут в день референдума в Казахстане

Информационное агентство NUR.KZ заказало специальное исследование Экзитпол ЧФ «Институт комплексных социальных исследований – Астана» ИКСИ «СОЦИС-А».

Компания имеет большой опыт работы в изучении общественного мнения и специализируется на проведении социологических и прикладных исследованиях.

За почти 15-летнюю историю деятельности компанией было проведено более 650 замеров общественного мнения по различным актуальным вопросам, в том числе замеры на выходах из избирательных участков по методологии Exit poll.

В день референдума Фонд планирует проводить опрос на выходе из избирательных участков методом личного интервьюирования по методике непрерывного потока в масштабах всей страны.