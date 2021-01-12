Опубликован список депутатов Мажилиса от партии "Nur Otan"

Политика
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12 января решением Бюро Политического Совета партии "Nur Otan" в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" утвержден список в составе 76 кандидатов, который направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.   

"Как отметил Елбасы, Председатель партии Н.А.Назарбаев: "Проведенная перезагрузка "Nur Otan" в полной мере позволила реализовать принцип "Сильные Лидеры – Сильная партия". Теперь перед новой Фракцией стоят задачи по системному контролю за исполнением предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому" и законодательному обеспечению новых реформ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что состав Фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе обновился на 70%. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на 4 года.

Итоговый партийный список сбалансирован: 36 кандидатов являются победителями праймериз, 40 – отобраны в рамках квоты Бюро Политического Совета.

"Данный подход позволил обеспечить региональную представленность пропорционально количеству избирателей. 

На практике реализовано поручение Лидера партии по увеличению доли молодежи и женщин в Мажилисе Парламента. Теперь новый состав Фракции "Nur Otan" состоит на 40% из женщин и молодежи до 35 лет.

В основном в депутатский корпус "Nur Otan" в Мажилисе вошли представители сферы образования, здравоохранения, НПО, СМИ, экспертного сообщества, промышленности, сельского хозяйства и т.д.

Следует отметить, что лишь 7 кандидатов в депутаты являются бывшими государственными служащими, то есть менее 10% от состава Фракции", – подчеркивается в сообщении.

Список кандидатов






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