Опубликован список депутатов Мажилиса от партии "Nur Otan"

12 января решением Бюро Политического Совета партии "Nur Otan" в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" утвержден список в составе 76 кандидатов, который направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VII-го Созыва, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу партии.
"Как отметил Елбасы, Председатель партии Н.А.Назарбаев: "Проведенная перезагрузка "Nur Otan" в полной мере позволила реализовать принцип "Сильные Лидеры – Сильная партия". Теперь перед новой Фракцией стоят задачи по системному контролю за исполнением предвыборной программы "Путь перемен: Достойную жизнь каждому" и законодательному обеспечению новых реформ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что состав Фракции партии "Nur Otan" в Мажилисе обновился на 70%. Средний возраст снизился до 49 лет, то есть на 4 года.
Итоговый партийный список сбалансирован: 36 кандидатов являются победителями праймериз, 40 – отобраны в рамках квоты Бюро Политического Совета.
"Данный подход позволил обеспечить региональную представленность пропорционально количеству избирателей.
На практике реализовано поручение Лидера партии по увеличению доли молодежи и женщин в Мажилисе Парламента. Теперь новый состав Фракции "Nur Otan" состоит на 40% из женщин и молодежи до 35 лет.
В основном в депутатский корпус "Nur Otan" в Мажилисе вошли представители сферы образования, здравоохранения, НПО, СМИ, экспертного сообщества, промышленности, сельского хозяйства и т.д.
Следует отметить, что лишь 7 кандидатов в депутаты являются бывшими государственными служащими, то есть менее 10% от состава Фракции", – подчеркивается в сообщении.Список кандидатов