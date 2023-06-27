Опубликован список государственных образовательных грантов

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня был опубликован список образовательных грантов на 2023-2024 учебный год по всем уровням высшего образования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Казахстана.

Фото: пресс-служба МНВО РК

Как озвучили в МНВО, в этом году было выделено 88 тысяч грантов для обучения в вузах.

Наибольшее количество грантов получили группы образовательных программ «Инженерные, обрабатывающие, строительные отрасли», их количество составляет 18 744. Далее «Педагогические науки» – 12 560 грантов, «Информационно-коммуникационные технологии» – 10 103 гранта, «Естественные науки, математика и статистика» – 7 388 грантов.

Кроме того, 3 653 гранта выделено для поступающих по программе «Серпін».

«По проекту «Серпін» можно получить образование по 4 направлениям подготовки: педагогические науки, инженерно-технические, информационные технологии, сельское хозяйство.

В программе участвует сельская молодежь южного региона. Срок погашения гранта на выпускной сокращен с 3 до 2 лет. Кроме того, если раньше специалисты работали только в том регионе, где обучались, то теперь они могут трудиться в 11 регионах», – отметили в министерстве.

Всего для поступления в бакалавриат в 2023-2024 учебном году выделено около 73 тысяч грантов.

«По поручению главы государства 60% всех грантов выделены на технические специальности. Кроме того, в этом году выделены гранты для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. Надеюсь, абитуриенты на основе предоставленной информации сделают правильный выбор», – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Для поступления в магистратуру выделено более 13 тысяч грантов, для поступления в докторантуру – более 1 800.

Полный список распределения образовательных грантов на 2023-2024 учебный год размещен на сайте Национального центра тестирования МНВО РК по этим ссылкам: бакалавриат, магистратура, докторантура

Напомним, список обладателей образовательных грантов будет опубликован до 10 августа.

#ВУЗы #Образование #МНВО #господдержка #гранты #учеба

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