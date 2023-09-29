Опубликован список обладателей вакантных образовательных грантов

Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Более 4 тысяч поступающих стали обладателями государственного образовательного гранта в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, по решению республиканской конкурсной комиссии были присуждены вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании.

Наибольшее количество грантов присуждено на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям «Информационно-коммуникационные технологии», «Естественные науки, математика и статистика».

Полный список обладателей вакантных грантов здесь.

 

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