Опубликован список обладателей вакантных образовательных грантов

Более 4 тысяч поступающих стали обладателями государственного образовательного гранта в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РК.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, по решению республиканской конкурсной комиссии были присуждены вакантные гранты, оставшиеся после конкурсного присуждения по итогам летней приемной кампании.

Наибольшее количество грантов присуждено на педагогические и инженерные науки, а также по направлениям «Информационно-коммуникационные технологии», «Естественные науки, математика и статистика».

Полный список обладателей вакантных грантов здесь.