Опыт дорожного строительства Китая внедрят в Казахстане

Международное сотрудничество, Экономика, Транспорт, Технологии
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Казахстанские ученые-дорожники посетили китайских партнеров в области строительства дорог.

Фото пресс-службы МИИР РК

Казахстан подписал меморандум о сотрудничестве с Транспортным институтом Цзянсу, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

По информации министерства, эксперты КаздорНИИ отправились в Китай для изучения нормативного регулирования, проектирования, строительства, эксплуатации, экономики дорожного строительства соседней страны, технической базы дорожно-строительной отрасли КНР.

В состав делегации вошли вице-президент института Ерик Амирбаев, директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий Асель Нугманова.

«Наш институт заключил меморандум о сотрудничестве с Транспортным институтом Цзянсу. Мы обсудили вопросы по установлению и организации дорожно-исследовательского института двух стран, рассмотрели вопросы по реформированию нормативно-технической базы в КНР, изучили процедуру внедрения новых технологий», – рассказала Асель Нугманова.

Как уточняется, в дальнейшем планируется подписание документов о сотрудничестве с институтами стран ближнего и дальнего зарубежья для привлечения опыта ведущих специалистов в реформу автодорожной отрасли РК.

Дорожные эксперты отмечают значительный рост качества дорожного строительства в КНР за последние десятилетия. Китай имеет богатый опыт быстрого развития скоростных шоссе и прочих автомобильных дорог высокого класса, добавили в МИИР РК.

 

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