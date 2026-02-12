Смена собственника повлекла за собой немедленные кадровые решения. Новым президентом ФК «Ордабасы» назначен Дархан Кызайбаев. До прихода в футбольный менеджмент он с февраля 2024 года занимал пост вице-президента Федерации бокса Казахстана. Опыт работы в одной из самых успешных спортивных структур страны должен помочь Дархану Кызайбаеву выстроить в Шымкенте современную вертикаль управления.

Перед обновленным руководством стоят амбициозные задачи: не только борьба за медали национального первенства, но и качественное усиление сос­тава перед выходом на еврокубковую арену. Болельщики надеются, что приход частного капитала обеспечит клубу долгосрочную стабильность, которой часто не хватает при госуправлении.