«Ордабасы» сменил владельца

Спорт
7
Абзал Камбар

Шымкентский «Ордабасы» официально перешел в частную собственность. О завер­шении процесса привати­зации одного из самых популярных футболь­ных клубов страны стало известно 16 февраля. Передача актива в частные руки направлена на повышение эффектив­ности управления и постепен­ный отказ от бюджетного финансирования. Новым владельцем клуба стал известный бизнесмен Бауыржан Абдубаитов, чьи ресурсы теперь будут направлены на развитие футбольной инфраструкту­ры региона.

Смена собственника повлекла за собой немедленные кадровые решения. Новым президентом ФК «Ордабасы» назначен Дархан Кызайбаев. До прихода в футбольный менеджмент он с февраля 2024 года занимал пост вице-президента Федерации бокса Казахстана. Опыт работы в одной из самых успешных спортивных структур страны должен помочь Дархану Кызайбаеву выстроить в Шымкенте современную вертикаль управления.

Перед обновленным руководством стоят амбициозные задачи: не только борьба за медали национального первенства, но и качественное усиление сос­тава перед выходом на еврокубковую арену. Болельщики надеются, что приход частного капитала обеспечит клубу долгосрочную стабильность, которой часто не хватает при госуправлении.

#Шымкент #футбол #Ордабасы

