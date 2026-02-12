«Ордабасы» сменил владельца
Абзал Камбар
Шымкентский «Ордабасы» официально перешел в частную собственность. О завершении процесса приватизации одного из самых популярных футбольных клубов страны стало известно 16 февраля. Передача актива в частные руки направлена на повышение эффективности управления и постепенный отказ от бюджетного финансирования. Новым владельцем клуба стал известный бизнесмен Бауыржан Абдубаитов, чьи ресурсы теперь будут направлены на развитие футбольной инфраструктуры региона.