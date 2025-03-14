Ориентиры стратегического развития Казахстана

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Сегодня под председательством президента страны Касым-Жомарта Токаева состоялось четвертое заседание Национального курултая. Этот демократический формат, уходящий корнями в традиции Великой степи, является важным инструментом общественного участия в обсуждении ключевых вопросов развития страны.

Более того, сегодня курултай - это важная платформа для артикулирования и продвижения ключевых общенациональных интересов и ценностей.

Поэтому глубоко символично, что каждое заседание Национального курултая проходит в знаковых и сакральных местах Казахстана. Так, первый курултай был созван в 2022 году в колыбели степной цивилизации – Улытау, второе заседание прошло на земле священного Туркестана, третье – в Атырауской области, недалеко от места, где когда-то был расположен знаменитый средневековой город Сарайшык. Четвертый по счету курултай состоялся в Бурабае, в живописном месте с уникальной ролью в истории страны. Проведение пятого курултая глава государства анонсировал в Кызылорде - городе, который в 1925-1927 годах был первой столицей Казахской автономной республики.

В целом Национальный курултай отражает курс государства на открытость, инклюзивность и общественную консолидацию. Эта площадка доказала свою эффективность и для обсуждения и решения различных проблем, имеющихся в нашем обществе.

По итогам предыдущих заседаний был инициирован ряд законопроектов, большая часть из которых уже принята парламентом. В их числе поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, запрет на ввоз, производство и распространение электронных курительных систем, ужесточение наказание за вандализм, поправки по вопросам игорного бизнеса и многие другие нормы.

В своем концептуальном выступлении в этом году президент остановился как на общественных, культурно-гуманитарных вопросах, так и социально-экономических задачах развития страны. Обозначены четыре стратегических направления, в которых Казахстан должен стремиться стать лидером в региональном и международном масштабе: цифровизация и искусственный интеллект, энергетика, агропромышленный сектор и человеческий капитал.

Глава государства обозначил на курултае свое видение касательно и налоговой реформы, подчеркнув, что создание справедливой и эффективной налоговой системы является одним из ключевых факторов благополучия нынешних и следующих поколений казахстанцев.

Было отмечено, что существующая проблема дробления бизнеса стала следствием пробелов в законодательстве, а также недостаточной проработки этого вопроса при принятии действующего Налогового кодекса. В этой связи глава государства поручил правительству и парламенту внести необходимые изменения в законодательство для устранения этих пробелов, а также в целом подготовить и принять новый Налоговый кодекс, который будет работать на приоритетные задачи экономики страны и реализацию общественных интересов.

В своем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич остановился и на вопросах, поднятых членами Национального курултая, тем самым вновь подтвердив приверженность принципам Слышащего государства и открытому диалогу. В частности, были поддержаны предложения по улучшению условий содержания женщин в исправительных колониях, совершенствованию законодательства о неправительственных организациях, распространению правильной системы ценностей и другие предложения.

Президент страны также поручил навести порядок в сфере ономастики, акцентировав внимание на соблюдении исторической справедливости и исключении субъективного подхода.

Были отмечена необходимость совершенствования системы государственных и ведомственных наград. Подняты вопросы развития системы профессионального образования, формирования гражданского общества, популяризации массового спорта. Главой государства поддержано предложение о подготовке единого концептуального документа, в котором будут изложены ключевые приоритеты идеологической работы.

Заметное внимание президент страны уделил вопросам истории. Научные исследования, реставрация исторических памятников, проведение археологических раскопок, развитие музейного дела, изучение зарубежных архивов, возрождение национальных традиций, а также в целом объективное отношение к прошлому должны работать на укрепление идентичности народа и чувства патриотизма.

Акцентируя внимание на устранении диспропорций в развитии регионов, глава государства поддержал инициативу партии AMANAT о принятии нового закона, направленного на развитие приграничных территорий. Ключевым элементом регионального развития будет форсированное развитие инфраструктуры. В ближайшие годы планируется масштабное строительство и ремонт дорог по всей стране, строительство логистических хабов, новых аэропортов и промышленных объектов.

Вопросы социальной политики традиционно занимают центральное место в повестке главы государства. Президент страны акцентировал внимание на строительстве качественных школ, больниц, обеспечении доступным жильем социально уязвимых категорий граждан. Отдельное внимание было уделено всесторонней поддержке детей с особыми потребностями. По поручению главы государства в каждом областном центре появятся центры реабилитации и развития особенных детей. Кроме того, будет подготовлен новый закон, регулирующий их комплексную поддержку, обучение, реабилитацию и социальную адаптацию. Депутаты Сената, со своей стороны, примут самое активное участие в его подготовке.

Выступление президента страны на Национальном курултае стало не просто подведением итогов последних нескольких лет, а четким стратегическим документом, определяющим ориентиры и направления дальнейшего развития страны.

Как отметил глава государства, Справедливый, безопасный и сильный Казахстан, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, это и есть наша главная национальная цель.

При этом ключевым фактором и основой всех достижений, несомненно, является общенациональное единство и согласие.

Сенат Парламента Казахстана будет работать над созданием необходимой законодательной основы для реализации инициатив нашего Президента. При этом мы можем с полным основанием говорить о том, что последовательное воплощение всех этих начинаний станет залогом устойчивого прогресса нашей страны, а также реализации общенациональных интересов в среднесрочной и долгосрочной перспективе.