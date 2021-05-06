Оркестр играет для ветерана

Сотрудники департамента полиции области совместно с Актюбинским юридическим институтом МВД РК имени М. Букенбаева организовали выступление оркестра Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова у дома 95-летнего ветерана войны и органов внутренних дел Михаила Диденко.

Фронтовик Михаил Иванович проживает на улице Шернияза города Актобе. В силу преклонного возраста и проблем со здоровьем уже не может посещать торжественные мероприятия. Чтобы порадовать ветерана, оркестр пришел к нему сам и под балконом исполнил песни военных лет. Затем полицейские поднялись в квартиру ветерана, чтобы лично поздравить его с Днем Победы.

Жизненный путь Михаила Ивановича Диденко – достойный пример для нынешнего и будущего поколений. Он родом из Кустанайской области. В ноябре 1943 года в 17 лет был призван в ряды Красной армии. Сначала его направили в полковую школу в г. Ирбит. С нояб­ря 1943 года по май 1944 года – курсант учебного батальона. С мая 1944-го по ноябрь 1945 года – командир отделения 31-го пулеметного батальона 3-го Белорусского фронта.

Боевое крещение получил в бою за деревню Звад Пуховичес­кого района Минской области в Белоруссии. Сотни километров прошел молодой боец по трудным дорогам войны, освобождая города Вильнюс, Каунас, Пиллау. Принимал участие в боях за город Пуховичи, за взятие Кенигсберга. Встретил Победу в порту Пиллау (Восточная Пруссия).

Демобилизовался лишь в середине 1949 года. Михаил Иванович награжден орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

В 1950 году начал службу в органах внутренних дел опер­уполномоченным районного отдела милиции Кустанайской области. В 1954-м с отличием окончил Ташкентскую одногодичную школу КГБ СССР и был направлен в органы внутренних дел Актюбинской области, где работал заместителем начальника линейного отделения милиции станции Актобе, начальником отдела милиции города Актобе.

Принципиальность, трудолюбие, честность и усердие стали главными качествами в достижении новых профессиональных высот. В 1983 году ушел в отставку с должности начальника ОБХСС УВД Актюбинского облисполкома. За время службы в органах внутренних дел награжден орденом «Знак Почета», нагрудным знаком «Отличник милиции», имеет другие награды.

Сегодня Михаил Диденко вместе с супругой проживают в окружении любящих детей, внуков и подрастающих правнуков.

По словам заместителя начальника управления кадровой политики ДП области Бауыржана Максимова, чествование фронтовиков с участием военного оркестра – одно из многих запланированных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Подобные акции пройдут во всех подразделениях департамента полиции.