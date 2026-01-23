Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

19 января УБОП в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях пресекли деятельность преступной группы, участники которой занимались оформлением автокредитов на социально-уязвимых граждан, с последующей реализацией автомашин за рубеж, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Было установлено, что злоумышленники путем оказания давления и угроз, принуждали беззащитных граждан оформлять на себя автозаймы. Для создания видимости платежеспособности участники схемы временно пополняли банковские счета, искусственно улучшая кредитную историю заемщиков.

Используя поддельные документы, подозреваемые под залог автомашин получали кредиты в микрофинансовых организациях.

После этого дорогостоящие автомобили реализовывались за пределами страны. На сегодня было выявлено 15 таких фактов, проводится работа по другим эпизодам.

В ходе обысковых мероприятий изъяты несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, а также документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Досудебное расследование проводится по нескольким статьям, 6 основных фигурантов водворены в ИВС.

