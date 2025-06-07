Килмар Абрего Гарсия, 29-летний уроженец Сальвадора, который был ошибочно депортирован в марте, возвращён в США для привлечения к ответственности по двум федеральным уголовным обвинениям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Его обвиняют в участии в многолетнем заговоре с целью незаконной транспортировки людей из Техаса в другие части страны.

Сальвадор согласился выдать Абрего Гарсию после того, как США представили ордер на его арест, сообщила в пятницу генеральный прокурор Пэм Бонди. Адвокат обвиняемого назвал обвинения «нелепыми».

Белый дом сопротивлялся апрельскому постановлению Верховного суда США, требующему «содействовать» его возвращению после того, как он был отправлен в мега-тюрьму в Сальвадоре вместе с более чем 250 другими депортированными.

Согласно обвинительному заключению большого жюри из двух пунктов, поданному в суд штата Теннесси в прошлом месяце и обнародованному в пятницу, Абрего Гарсия обвиняется в сговоре с целью транспортировки нелегальных мигрантов и в незаконной перевозке нелегальных мигрантов.

Бонди заявила, что большое жюри установило, что Абрего Гарсия играл «значительную роль» в сети по контрабанде мигрантов — он помогал переправлять в США тысячи нелегальных иммигрантов.

Согласно обвинениям, начиная с 2016 года он более 100 раз перевозил нелегальных мигрантов между Техасом, Мэрилендом и другими штатами.

Также утверждается, что он перевозил членов банды MS-13, признанной в США иностранной террористической организацией.

Администрация Трампа ранее утверждала, что Абрего Гарсия является членом транснациональной банды из Сальвадора, что он отрицает.

Бонди также обвинила его в контрабанде оружия и наркотиков в США для банды, хотя по этим эпизодам обвинения ему не предъявлены.

Адвокаты Абрего Гарсии ранее заявляли, что он никогда не был осуждён ни в США, ни в Сальвадоре, включая обвинения в принадлежности к банде.

Саймон Сандовал Мошенберг, один из его адвокатов, на пресс-конференции в пятницу назвал обвинения «нелепыми», а происходящее — «злоупотреблением властью».

«Правительство отправило Килмара в иностранную тюрьму, нарушив постановление суда, — сказал Мошенберг. — Теперь, после месяцев задержек и секретности, его возвращают не для того, чтобы исправить ошибку, а чтобы судить».

Он добавил: «Это злоупотребление властью, а не правосудие. Правительство должно предоставить ему полный и справедливый суд перед тем же иммиграционным судьёй, который рассматривал его дело в 2019 году».

Абрего Гарсия незаконно въехал в США подростком из Сальвадора. В 2019 году он был арестован вместе с тремя другими мужчинами в Мэриленде и задержан иммиграционными властями.

Однако иммиграционный судья предоставил ему защиту от депортации, сославшись на риск преследования со стороны местных банд в его родной стране.

15 марта он был депортирован в рамках жёсткой иммиграционной политики администрации Трампа после того, как президент США воспользовался Законом о враждебных иностранцах, позволяющим главе государства задерживать или депортировать граждан враждебных стран.

Абрего Гарсия был помещён в печально известную мега-тюрьму Cecot в Сальвадоре, известную своими жестокими условиями содержания.

Хотя правительственные юристы изначально заявили, что его отправили туда по «административной ошибке», администрация Трампа отказалась распорядиться о его возвращении.

Вопрос о том, обязано ли правительство «содействовать» его возвращению домой в штат Мэриленд, стал предметом многонедельной юридической и политической борьбы.

После того, как сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен потребовал встречи с Абрего Гарсией в Сальвадоре, его перевели в другую тюрьму в этой стране.

В пятницу Ван Холлен вновь подчеркнул: «Речь идёт не о человеке, а о его конституционных правах — и правах всех».

«Теперь администрации придётся доказывать свою позицию в суде, как и следовало с самого начала».

Президент Сальвадора Найиб Букеле, близкий союзник Трампа, заявил в пятницу в соцсетях, что, если администрация «запрашивает возвращение члена банды для предъявления обвинений, конечно, мы не откажем».

Ожидается, что власти США будут ходатайствовать его заключении Абрего Гарсии под стражу до суда, поскольку он «представляет опасность для общества и высокий риск побега».