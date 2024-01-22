Череду событий, вот уже полтора года наблюдающихся в домах № 162 по улице Баймагамбетова и № 85 по улице Аль-­Фараби в Костанае, иначе как детективом не назовешь. Но... обо всем по порядку.

Так уж сложилось, что жилищная реформа, стартовавшая в Казахстане в 2020 году, привела к проблемам, которые явно не прогнозировались, но возникли и доставили массу хлопот предпринимателям, чьи офисы и магазины находятся в цоколях и на первых этажах многоэтажек. И хотя в прошлом году всеобщий переход к новой форме управления многоквартирными домами на высшем уровне признали ненужным, головной боли у бизнеса от этого не убавилось.

Второй год подряд с доб­рый десяток костанайских предпринимателей вынуждены пропадать в судах, пытаясь отстоять свои права, прописанные в законе о жилищных отношениях. ОСИ, пришедшее на смену КСК, стало диктовать свои правила игры, при этом не считаясь с мнением бизнесменов, которые делят дом с жильцами и являются такими же собственниками, только нежилых помещений.

– Наш цветочный магазин «Flori Anna» более 30 лет располагается на первом этаже дома № 162 по улице Баймагамбетова. И никогда прежде проблем с местными жильцами не было. После образования ОСИ «Центр-Парк» нам начали поступать угрозы, мол, отберем помещения, поскольку якобы они незаконно используются и вообще принадлежат жильцам. Все это активно муссировалось в общедомовом чате в WhatsApp: гражданам говорили, что когда у нас отнимут помещения, те смогут хранить там свои соленья, зимнюю резину и прочие вещи. Это дало результаты: часть людей стала крайне негативно относиться к нам. От них стали поступать жалобы во все инстанции. Начались проверки, но никаких нарушений выявлено не было.

Неоднократные попытки мирно урегулировать конфликт с правлением ОСИ не увенчались успехом. Напротив, каждый раз ситуация только обостряется и приводит к новым скандалам, рассказала руководитель цветочного магазина «Flori Anna» Алия Сулейменова на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при областном филиале НПП «Атамекен».

Одна из проблем, которую не удается решить на протяжении длительного времени, – финансовая. Предприниматели утверждают, что в начале 2023-го ОСИ «Центр-Парк» произвольно установило тарифы для бизнесменов, причем повысив их вдвое прежних: в КСК цветочный магазин платил по 45 тенге за квадрат, а ОСИ выставило новую сумму – в 100 тенге.

Предприниматели возмутились и подали в суд. В мае прошлого года Фемида признала этот тариф незаконным, что, впрочем, никак не помешало руководству ОСИ установить новые, еще более высокие тарифы. Теперь бизнесу предлагалось платить по 120 тенге за квад­рат. Не приняв такого поворота дел, предприниматели снова обратились в суд. Ну, а поскольку разбирательство не завершено, пока они платят еще меньше, чем при КСК, то есть минимальный тариф, официально утверж­денный депутатами маслихата для ОСИ, – 32,47 тенге.

Впрочем, бизнес готов платить и 120 тенге за квадратный метр. Взамен предприниматели требуют лишь одного – соблюдения закона, а именно – финансовой отчетности.

– Получается очень интересная ситуация: доля предпринимателей в нежилых помещениях многоквартирного дома составляет около 30%, мы формируем 60% бюджета ОСИ «Центр-Парк», но права голоса не имеем. Нас не приглашают на собрания, где принимаются решения. Да что там говорить, мы даже об образовании ОСИ узнали постфактум, через пару месяцев, – ­утверждает индивидуальный предприниматель Павел Ким. – По сути, мы не отказываемся платить ни 100 тенге, ни даже 120 тенге за квадрат, но мы хотим видеть, куда идут эти деньги. Допус­тим, на ремонт коммуникаций. Мы в этом заинтересованы, поскольку, если начнут протекать трубы, то в первую очередь это коснется нас.

Но этого ничего не делается. За полтора года нам не предоставили ни один отчет, ни одну годовую смету. Единственное, что удалось выбить через суд, – бумагу с расходами, которую даже отчетом трудно назвать. Так вот там черным по белому написано, что 170 тысяч тенге ежемесячно ОСИ «Центр-Парк» тратит на юристов. Понимаете? То есть мы постоянно судимся с объединением собственников имущества, а они – с нами на наши же деньги и на деньги жильцов...

Еще один любопытный момент все из того же отчета: 290 тыс. тенге каждый месяц ОСИ платит сервисной компании, которая, обратите внимание, называется практически идентично ОСИ – ТОО «СК «Центр-Парк» и находится по тому же адресу – улица Баймагамбетова, 162. При этом ОКЭД (общий классификатор видов экономической деятельности), применяемый этой компанией, – 96090 – включает такие виды деятельности, как массажные салоны, астрологи­ческую и спиритическую деятельность, услуги эскорта, по содержанию домашних животных.

– То есть вообще ничего общего с сервисной компанией, которая мог­ла бы оказывать услуги ОСИ, за что объединение платит почти 300 тысяч тенге ежемесячно! – возмущается Павел Ким.

Беспределу нет предела?

А еще предпринимателей беспокоит невозможность въезда во дворы домов. Доступ туда заблокирован шлагбаумами. И эта ситуация стала очередным предметом разбирательства в суде.

Предприниматели потребовали демонтировать оборудование, но Фемида распорядилась иначе: шлагбаум оставить, но обеспечить бизнесу доступ во двор.

– Решение суда по-прежнему не исполнено. Мы, как и прежде, не можем попасть во двор. А ведь для нас это принципиально важно: сейчас, к примеру, мои продавцы вынуждены носить баулы с товаром аж за 200–300 метров, – говорит Павел Ким. – Чтобы проехать через шлагбаум, нужен ключ. Жильцам их продают по 25 тысяч тенге за штуку, а предпринимателям вообще отказались продавать, но потом при личной встрече предлагали купить за 100 тысяч.

Естественно, никто из нас их не купил. А почему мы должны покупать их в четыре раза дороже, на каком основании? Один из бизнесменов попросил у знакомого жильца ключ попользоваться, так, узнав об этом, член совета дома ворвался в салон автомашины и вырвал его из рук водителя.

В историю со шлагбаумом невольно оказались втянуты и другие предприниматели, которые вообще не имеют отношения к ОСИ «Центр-Парк». Так уж вышло, что дом № 49 по улице Байтурсынова, где расположены пиццерия и кафе, связаны одним двором с двумя другими многоэтажками – № 62 по улице Баймагамбетова и № 85 по улице Аль-Фараби.

– В доме № 49 по улице Байтурсынова свое ПТ (простое товарищество), но поскольку подъе­хать к этому строению можно только с Баймагамбетова, 162, никто вообще не вхож туда: нет доставки, курьеры не могут заехать, даже арендатор и сам хозяин помещений не может попасть к себе в кафе. При всем при этом у дома по улице Байтурсынова, 49 оформлен сервитут. В кафе уже трижды менялись арендаторы, и сейчас хозяйка не может нормально сдать свое помещение из-за вот этих проблем со въездом. По сути, нарушаются ее конституционные права. Этот вопрос будет решаться в судебном порядке, – заявила юрист Айгуль Нагарбекова, представляющая интересы бизнесменов.

Примечательно, что председатель ОСИ «Центр-Парк» Ильяс Ахметов публично никак не высказывает свою позицию. На заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции он не явился, да и наши попытки связаться с ним успехом не увенчались.

Не догма, а руководство к действию…

С просьбой о помощи в разрешении конфликтной ситуации предприниматели обращались во всевозможные инстанции: в акимат, отдел жилищных отношений, налоговую, прокуратуру, в департамент экономических расследований... Все, как один чиновники разводят руками: вопросы гражданско-правовой ответственности решаются исключительно в судебном порядке.

– Если бы органы прокуратуры обладали такой правовой возможностью – урегулировать данный вопрос, то они бы приняли в этом участие. Ну, а поскольку данная сфера деятельности регулируется самостоятельно с участниками ОСИ, то здесь нужно просто найти компромисс между сторонами конфликта, – заявил представитель прокуратуры. – Я не заметил, что эта проблема обрела какую-то массовость в регионе. Значит, она частная, возникла только с этим ОСИ.

Однако, как выяснилось, в регионе все же есть и другие предприниматели, которые так же заявляют о том, что ОСИ усложняет им жизнь.

– Мой бизнес расположен в цоколе и на первом этаже дома № 101 по проспекту Аль-Фараби. После того как от этой многоэтажки отказался КСК, четыре месяца она вообще оставалась без обслуживания. Затем стало известно о создании обслуживающей организации, о которой мы до сих пор имеем очень туманное представление, поскольку ни разу ее представители не удосужились предоставить нам ни одного письменного предложения, нет никаких проектов договора. Лично ко мне один раз приходил человек, который представился руководителем ТОО «Томирис» и очень вальяжно заявил, что теперь я буду платить столько, сколько мне скажут.

Но даже не в этом суть вопроса. А в том, что в доме существует очень серьезная проблема с канализацией. Мне принадлежат четвертый и пятый подвалы. Я привел их в полное соответствие с экс­плуатационными требованиями. Но одна пятая часть подвала принадлежит жильцам с отдельным доступом туда. Меня месяцами топит их канализация, и никто ничего не хочет делать.

Я вынужден решать проблемы, которые происходят в другой части подвала самостоятельно, не имея даже доступа туда. То есть вместо того, чтобы заниматься тем, для чего вообще создали свой бизнес, мы только и делаем, что судимся. При этом обнаружили: нет ни одного уполномоченного органа, который нес бы ответственность за деятельность ОСИ, который мог бы спросить хоть что-то с этих объединений, – высказался индивидуальный предприниматель Артур Зудерман.

Именно в отсутствии контролирую­щего органа за деятельностью ОСИ бизнесменам видится корень проблемы, которая, вероятно, присуща не только Костанаю, но и другим регионам респуб­лики, где бизнес уже давно обосновался в цоколях и на первых этажах жилых домов. А значит законодательство нуж­дается в срочной корректировке. Иначе повторения подобных случаев просто не избежать.