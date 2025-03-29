О крупных инфраструктурных проектах в ходе четвертого заседания Национального курултая сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Среди них – новые воздушные гавани в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, призванные придать импульс туристической индустрии.

В соответствии с поручением Президента в Минис­терстве транспорта провели необходимую подготовку: определили площадки под эти объекты гражданской авиации, разработали проектно-сметную документацию. В частности, в Зайсанском районе выбор пал на бывший военный аэродром возле села Сатпай, примерно в 25 км от административного центра – Зайсана. Специалисты приняли во внимание удобный рельеф, позволяющий безопасно принимать и отправлять воздушные суда, а также близость автотрассы. Площадь участка – 184,5 га.

В минувший четверг министр транспорта Марат Карабаев ознакомился с ходом стартовавшей стройки аэропорта в Зайсанском районе. На первых порах здесь предусмотрено сооружение взлетно-посадочной полосы длиной 2 200 м для воздушных судов Bombardier Q400, ATR 72 и других.

Сейчас казахстанская авиакомпания прорабатывает вопрос закупа ATR 72 для авиасообщения с Астаной и Алматы. В перспективе при увеличении потока пассажиров полосу можно увеличить под широкофюзеляжные самолеты.

Комплекс аэропорта включает рулежные дорожки, перрон на четыре воздушных судна, командно-диспетчерский пункт с вышкой, метеостанцию... Кроме того, запланировано строительство современного аэровокзала площадью 4 тыс. кв. м с пропускной способностью 150 пассажиров в час.

– Когда воздушная гавань будет введена в эксплуа­тацию, планируем запустить и международные нап­равления, – пояснил глава транспортного ведомства. – Зайсан станет важным звеном в развитии приграничного туризма и укрепления торговых связей. Внутренние маршруты в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск обеспечат стабильную связь с крупнейшими городами страны, откроют новые горизонты для бизнеса, улучшат социальную мобильность.

У Зайсанского района уникальный туристический потенциал. Здесь встречаются все ландшафты – от песчаных пустынь до гор и лесов. Причем это та природа, которая является первозданной, нетронутой. В долинах Шиликты и Елеке Сазы расположены всемирно известные древние курганы саков и тюрков, на склонах Манырака можно наблюдать краснокнижных животных. О стабильном интересе к региону говорит статистика: ежегодно Зайсан посещают примерно 23 тыс. туристов.

– Зайсан расположен на границе с Китаем и мог бы принимать гостей из Поднебесной, – рассказал замес­титель акима Зайсанского района Ришат Рамазанов. – Кроме того, хотим поднять на новый уровень отрасль овцеводства. Во многих странах, например Объединенных Арабских Эмиратах, хотели бы импортировать нашу халалную баранину. Если у нас килограмм мяса стоит две-три тысячи тенге, то там цена кратно выше.

Вместе с тем район является реально отдаленным: от областного центра до Зайсана 500 км, а до природных уголков на озере Зайсан или в горах Манырака – и того больше. После реконструкции старого аэродрома, построенного еще в 1979 году, появилась возможность для воздушных перевозок между Зайсаном и Усть-Каменогорском. Но этого крайне недостаточно. По подсчетам районного акимата, после запуска нового аэропорта, а также с завершением реконструкции дороги Калбатау – Майкапшагай поток туристов достигнет 136 тыс. человек в год. Зайсан, безусловно, войдет в число туристических жемчужин Казахстана.

Как подчеркнул Марат Карабаев, сейчас в Зайсане создается основа для крупного логистического хаба. Наша страна уже обсуждает этот проект с партнерами из России и Китая. В частности, рассматривается вариант строительства речного порта в поселке Тугыл на берегу Зайсана. На первом этапе грузы в порт будут везти автотранспортом, уже отсюда – речными судами в сторону России. Прогнозный годовой объем перевозок – 2 млн тонн с увеличением до 10 млн тонн.

– Следующий этап, который мы обсуждаем с представителями Китая, это четвертый железнодорожный пункт перехода, – пояснил министр. – Он соединит железной дорогой порт Тугыл и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута Китай – Казахстан – Россия с выходом на Обь.

В минувшую пятницу глава транспортного ведомства оценил также начало работ по строительству аэро­порта в Катон-Карагайском районе. Для воздушной гавани выбрали участок между селами Белкарагай и Орнек рядом с республиканской трассой Усть-Каменогорск – Рахмановские Ключи. Расстояние до села Катон-Карагай – 25 км, до административного центра района Улкен Нарын – 62 км.

Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2 200 м для приема воздушных судов типа Q400, ATR 42⁄72. Кроме того, предусмотрен весь комплекс технического и аэронавигационного оснащения, а также современный аэровокзал. Как подчеркнул Марат Карабаев, рассматривается возможность прямых рейсов в Астану, Алматы, Усть-Каменогорск, Семей плюс меж­дународные направления.

По данным акимата Восточно-Казахстанской области, для обеспечения кадрами новых воздушных портов в следующем учебном году планируется начать подготовку специалистов соответствующих технических служб. Такие учебные программы будут открыты на базе многопрофильного колледжа в Уланском районе.