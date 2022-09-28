Основатель inDriver поделился с Президентом планами по созданию цифрового университета Spark

Основатель inDriver Арсен Томский проинформировал Президента о перспективах развития одного из самых популярных мобильных приложений в Казахстане в сфере транспортных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

По словам руководителя компании, открыты два офиса в Астане и Алматы, кроме того, inDriver стал резидентом Astana Hub.

Арсен Томский поделился планами по созданию цифрового университета Spark и реализации ряда некоммерческих проектов, направленных на поддержку молодежи.