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Особая миссия возлагается на этнокультурные объединения

В Алматы состоялась рабочая встреча Министра информации и общественного развития РК Аскара Умарова с представителями республиканских этнокультурных объединений.

В мероприятии приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, руководители республиканских этнокультурных объединений, главные редактора этнических средств массовой информации и активная молодежь.

В ходе встречи были обсуждены вопросы эффективной реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений и модернизации деятельности Ассамблеи народа Казахстана.

В своем выступлении Аскар Умаров отметил, что данная работа будет проводиться в рамках реализации Послания Главы государства, в котором были обозначены целый ряд политических преобразований.

«Масштабные новации в политической культуре призваны, прежде всего, обеспечить широкое вовлечение граждан в процессы управления государством. Это в свою очередь является основой созидания нового Казахстана с сильной парламентской культурой и влиятельными народными избранниками. Кроме того, расширятся возможности для партийной системы, усовершенствуется избирательное законодательство, возрастет роль институтов гражданского общества и СМИ», - сказал Министр.

В ходе выступления А.Умаров также отметил важность развития связей с общественностью и подчеркнул актуальность «Национального Курултая».

«Этот гражданский институт придёт на смену Национальному совету общественного доверия, в состав которого войдут известные общественные деятели, руководители общественных организаций и представители всех регионов. Поскольку связь с гражданским обществом входит в зону ответственности нашего ведомства, большую часть «Национального Курултая» будут составлять наши коллеги, а также присутствующие в этом зале», – отметил А.Умаров.

В завершение своего выступления, Министр добавил, что для дальнейшего развития государства и общества данная деятельность найдет свое логическое продолжение; а также, в преддверии празднования Дня единства народа Казахстана, поздравил всех участников с наступающим праздником.

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