«Особняк имама»: штрафом поплатился астанчанин за клевету в соцсетях

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям г.Астаны рассмотрено дело в отношении мужчины за клевету в социальных сетях, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным суда, отчетчик выложил в соцсети видео, где указывая на особняк, говорит, что он принадлежит главному имаму Астаны. Якобы имам построил его на пожертвования.

«Тем самым он распространил в социальных сетях заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство, подрывающие репутацию другого лица», - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину и пояснил, что не знает, кому принадлежит дом и на какие средства строился. А видео выложил для просмотра и раскаивается.



В суде потерпевший просил суд наказать виновного по закону. Ответчику назначен штраф в размере 180 МРП (707 760 тенге).



Постановление не вступило в законную силу.