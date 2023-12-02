Особый мир Алибека Аскарова

Чтобы написать хорошую книгу, нужно немного: ручка и бумага. И при их наличии остаётся сущая малость – выложить свою душу на этот белый лист.

Все произведения Алибека Аскарова – одного из известных и плодовитых казахских писателей подчинены именно этой неписаной аксиоме. В его творениях мы легко находим потаённые уголки писательской души, его думы и мечты, сокровенные взгляды автора на окружающую жизнь, его своеобразное восприятие окружающего мира.

Вчера в библиотеке казахстанских писателей в Алматы (микрорайон 11, дом 37) состоялся творческий вечер лауреата Государственной премии РК, талантливого писателя Алибека Аскарова.

Продуманное модераторство писателя Нуржана Куантайулы, первого заместителя правления Союза писателей Казахстана создало удивительно тёплую творческую атмосферу встречи.

Перед слушателями выступили известные литераторы: писатель, доктор филологических наук Нурдаулет Акыш, писатель, литературный критик Амирхан Мендеке, публицист, президент Казахского ПЕН клуба Бигельды Габдуллин, писатель, учёный Гаухар Балтабаева, поэт, главный редактор журнала «Простор» Фархат Тамендаров, известный поэт, журналист, лауреат Международной премии «Алаш» Адилгазы Кайырбеков и др.

Ораторы особо подчёркивали особую любовь Алибека Аскарова к родному краю – Алтаю. Неслучайно произведения писателя повествуют о сложных взаимоотношениях природы и человека.

Из-под талантливого пера писателя вышло немало полновесных текстов, которые достойно вошли в сокровищницу национальной литературы. Назову лишь несколько его произведений, которые сразу приходят на память: «Стон дикой долины», «Однажды осенью, далеко в горах», «Штрафник из «Печорского батальона» …

Безусловно, пока вершиной творчества Алибека Аскарова является роман-повествование «Стон дикой долины». Высокую оценку этому роману дал академик Серик Кирабаев: «Это – удивительное лирическое повествование. Нежный, кристально чистый, прозрачный лиризм. Лирика, которая льётся, не оставляя равнодушными чувства и мысли человека. Он пишет, как Беимбет (Майлин – Б.Г.), продолжает традицию этого великого писателя. Но ведь и традиция не образец, падающий с неба. Она возникает в результате простого пересказывания обыкновенной правды, умения понимать человека, изображать его, раскрывая внутренний мир».

А другой мастер казахской прозы Шерхан Муртаза сравнил Аскарова с Л.Толстым, сказав: «…Если кто-то желает увидеть подобную картину в художественной литературе (имеется в виду картина древнего аула в повести Л.Толстого «Хаджи-Мурат»), советую прочитать это произведение. Автор его – Алибек Аскаров».

Алибек Аскаров по своей первой профессии – художник. Потому он мир воспринимает по-особому: во всей красе и созвучии, именно потому каждая его повесть и рассказ настолько рельефны, лиричны, отмечены поэтической красотой.

Аскаров мастер по изображению женского образа. Созданные силой пера автора женские образы Лязизы, Шуры, Гульзины можно смело отнести к великой когорте женских образов мировой литературы. Да, он знаток загадочной и тонкой женской души, материнской верности.

Знакомясь с аскаровскими женскими образами хочется воскликнуть: поистине, мир женщины беспределен, как сама Вселенная!

Не могу не подчеркнуть богатый и самобытный литературный язык писателя, тонкий юмор, который повсюду сопровождает произведения автора, вызывая гоголевский смех у читателя.

Вечер, посвящённый творчеству Алибека Аскарова, запомнился слушателям и его остроумными ответами на вопросы.

И в заключение хочется поблагодарить заведующего библиотекой Елену Жамелкызы Агайса за организацию такой замечательной встречи литераторов с читателями.