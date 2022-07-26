Особый подход

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Кадиша Ныгмет

В Министерстве просвещения проинформировали об открытии в этом году 6 психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), 19 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК) и 7 реабилитационных центров. Они будут созданы в регионах, где наблюдается наибольшая потребность детей в социальной медико-педагогической и коррекционной поддержке.

В ведомстве уточняют, что на сегодня в Казахстане функционируют 88 психолого-медико-педагогических консультаций, 211 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 14 реабилитационных центров и 213 специальных организаций образования.

По словам директора Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Министерства просвещения Айгерим Кудериновой, до 2025 года министерством запланировано расширение сети ПМПК до 125 из расчета 1 ПМПК на 50 тыс. детского населения. Растет и количество коррекционных кабинетов, реабилитационных цент­ров. В 2021 году были открыты 13 кабинетов коррекции. Таким образом существенно расширяется охват детей специальной психолого-педагогической поддержкой, что способствует профилактике и снижению детской инвалидности.

Вместе с тем в стране значительно возросло и количество специальных организаций образования. В Год детей открылись три центра поддержки детей с аутизмом – в Таразе, Уральске и Караганде. С особенными детьми работают опытные специа­листы. Услуги по реабилитации и психолого-педагогической коррекции являются государственной услугой и предоставляются бесплатно, сообщила пресс-служба МП РК.

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