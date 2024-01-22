Остались без лекарств?

Бесконечные хождения в аптеку при поликлиниках – безрезультатны. А тут еще выяснилось, что рецепты, выписанные в конце ноября и на которых черным по белому написано, что они действительны в течение трех месяцев, теперь действуют лишь один. Но и это еще не все: в январе система, с помощью которой выписываются эти самые рецепты, попросту не работает, и, соответственно, о получении заветной бумаги речи быть не может.

Приходится лекарства покупать самим. Хорошо, если средств на дорогостоящие препараты хватает. Но пациенты – люди в основном пожилые, которые едва сводят концы с концами и не могут себе позволить походы по аптекам в поис­ках дорогостоящих лекарств. И даже если врач выпишет новый рецепт, то недополученные таблетки пациенту не выдадут.

В ситуации с обеспечением лекарственными средствами разбиралась Антикоррупционная служба области Абай. Ее результаты были озвучены на заседании межведомственной комиссии при акиме области. По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по области Абай Рустема Токбер­генова, в ходе проверки и проведенного анализа выяснилось, что поставляемый объем лекарственных препаратов не покрывает потребности региона.

– К примеру, жительница Бескарагайского района состоит на учете с заболеванием сахарный диабет и нуждается в ежемесячном потреблении лекарственного препарата «Трулисити». Сама пациентка рассказала, что ощущает острую нехватку данного препарата, поскольку Бескарагайская центральная районная больница зачастую отказывает в его выдаче, мотивируя это задержкой поставок. При анализе поставок «Трулисити» установлено, что препарат поставлялся в бескарагайскую больницу в марте, июле, августе и ноябре 2023 года, тогда как его применение пациентами требуется еженедельно. В результате отсутствия стабильных поставок возникает дефицит, что влечет за собой отказ в выдаче лекарства пациентам в определенные периоды,– констатировал Рустем Токбергенов.

А теперь самое интересное: лекарства, которые поступили с задержкой, являются уже невостребованными.

– Чтобы скрыть реальное положение с дефицитом препаратов, в медицинских учреждениях выписываются липовые рецепты. К примеру, в той же бескарагайской больнице за 11 месяцев 2023 года на пациента списано 16 упаковок «Трулисити». При этом сама женщина сообщила, что получила всего 11 упаковок. Аналогичным образом списаны 16 упаковок «Трулисити» на другую пациентку, которая фактически получила их всего девять, – сообщил Рустем Токбергенов.

Факты фиктивного списания препаратов подтвердились отсутствием в медуч­реждении рецептов, выданных на бумажном носителе с подписью пациентов. При сопоставлении фактического остатка препарата с данными Информационной системы лекарственного обеспечения в аптеке все той же больницы выявлена недостача в количестве 32 упаковок на сумму 1,3 млн тенге. Антикоррупционная служба установила, что за 11 месяцев 2023 года в Бескарагайскую центральную районную больницу поступило 90 упаковок «Трулисити», из них 38 получено пациентами, 20 находилось на складе. Где еще 32? Медработники попытались оправдаться, что, мол, есть электронные рецепты, а вот отсутствие подписи пациента, подтверждающей получение лекарства, никак объяснить не смогли.

Такой же факт сотрудники Антикоррупционной службы региона выявили в Кокпектинской районной больнице. Здесь была выявлена недостача инсулина «Новорапид».

– Есть основания полагать, что медработники, возможно, совершают хищения лекарственных препаратов с целью дальнейшей их перепродажи через частные аптеки, – озвучил предположение Рустем Токбергенов. – Согласно пункту 23 приложения 1 Правил планирования, местный орган государственного управления здравоохранения должен осуществлять мониторинг лекарственного обеспечения, в том числе с использованием информационных систем уполномоченного органа. Таким образом, действующая практика по обеспечению населения лекарственными препаратами свидетельствует о наличии коррупционных рисков при выдаче их пациентам.

В областном управлении здравоохранения с доводами борцов с коррупцией не согласились и назвали результаты проверки голословными домыслами.

«Недостача на складе выявляется на основании материалов инвентаризации. Составляется опись лекарств на складе, затем составляется сличительная ведомость, которая устанавливает факт недостачи или излишков. Такие документы не исследованы, им не дана правовая оценка. Необоснованность заключается в том, что недостача устанавливалась путем исследования единичных фактов отсутствия лекарственных препаратов, без выявления недостачи в установленном законодательством порядке. В соответствии с п. 58 приказа от 22 августа 2011 года № 423 недостача материальных ценностей, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда виновные лица не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостачи и порчи списываются на расходы государственного учреждения. Таким образом, речь идет о списании лекарств в расходы, т. е. никакой недостачи не установлено. Это голословные домыс­лы», – говорится в документе облздрава за подписью его руководителя Марата Сандыбаева. Отметим, что результаты проверки уже направлены в Фонд социального медицинского страхования.

Кстати, антикоррупционщики предложили ввести электронную систему получения препаратов при помощи QR-кода. Будет ли внедрена такая мера и сколько на это потребуется времени, неизвестно, ну а пока пациенты кружат вокруг аптек в поисках необходимых лекарств.