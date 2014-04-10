Останови мгновенья красоты

Поющий бархан и Бесшатырские курганы, наскальные рисунки ущелья Тамгалы и Жаркентская мечеть, останки кораблей в песках Приаралья и тихая гладь Кольсайских озер... Переходя от фотографии к фотографии, словно путешествуешь по родной стране, по ее самым уникальным местам. Здесь можно увидеть мемориальный комплекс «Коркыт-Ата», сохранивший духовное наследие легендарного создателя кобыза, полюбоваться ярко-пурпурными маковыми полями, полетом птиц над озером или красками золотой осени у берегов Или. Эти фотографии – часть «Антологии этно-архитектурной и ландшафтной культуры», готовящейся к изданию.

Кинорежиссер, кинооператор Игорь Вовнянко, снимая художественные и документальные фильмы, побывал во многих уголках нашей республики.

– Эта выставка – долгий, кропотливый труд, итог многолетней работы, – признается автор. – В силу профессии мне часто приходилось ездить по стране, и я всегда восхищался прекрасной землей, где родился и живу. Отсюда название выставки – «Мой Казахстан». Коллеги помнят, как в поездках я не раз останавливал нашу колонну машин, чтобы запечатлеть пейзаж.

На мой вопрос о том, какие места он любит больше всего, Игорь Александрович ответил, что таких… нет.

– Если ты наделен творческим зрением, то увидишь красоту, «изюминку» в любом месте, – считает он. – Вся земля прекрасна. Есть места, имеющие материальную культуру, есть заповедники с уникальными природными богатствами, есть аулы, сохранившие всю прелесть духа народа. И все это мне дорого.

Народный артист СССР Асанали Ашимов признался на презентации выставки, что фотография дает силы жить дальше, потому что она уводит вглубь жизни, помогает вспоминать друзей, свою молодость. Актер считает, что как оператор Игорь Вовнянко умеет выбрать натуру, заметить и запечатлеть прекрасное. И очень нужно, чтобы такие работы видели все казахстанцы, особенно молодые.

Ольга МАЛАХОВА,

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фото Юрия БЕККЕРА

Алматы