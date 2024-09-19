Казахстанская пианистка заняла первое место на престижном конкурсе в Лондоне

Солистка Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла, пианистка Жанар Сулейманова, одержала блестящую победу на Международном конкурсе «World Talent Award», который прошел в Лондоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Минкультуры

Она завоевала первое место среди участников из 71 страны, продемонстрировав высокий уровень мастерства и профессионализма.

Жанар Сулейманова — лауреат международных конкурсов в США, Италии и Франции. За годы своей концертной карьеры она дала сотни выступлений, включая более 130 клавирабендов с разнообразными программами и репертуарами. Пианистка активно гастролирует по миру, представляя Казахстан на международной арене — в России, Италии, Германии, США и многих других странах.

Международный конкурс, на котором Жанар Сулейманова одержала победу, проводится уже в четвертый раз и объединяет талантливых артистов со всего мира. В конкурсе принимают участие художники, музыканты, вокалисты и танцоры, делая его одним из самых масштабных проектов в области культуры.