Фильм «Айкай» завоевал награду на международном кинофестивале в Испании

Кино , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Казахстанская картина стала лауреатом международного кинофестиваля ImagineIndia, сообщает Kazpravda.kz

Фото: кадр из фильма

По информации МКИ, кинолента получила награду в категории «лучший сценарий», обойдя 70 других работ, представленных на фестивале.

Фильм был создан при поддержке Министерства культуры и информации РК, а также Центра поддержки национального кино. «Айкай» рассказывает о судьбах жертв Семипалатинского ядерного полигона и последствиях ядерных взрывов, оставивших неизгладимый след в жизни многих людей.

Тема, поднятая в фильме, вызвала большой резонанс как среди зрителей, так и среди критиков, что способствовало успеху картины на фестивале, который проводится уже в 23-й раз.

Режиссером фильма выступил Кенжебек Шайкаков, а съемки проходили в живописном селе Шингожа в Аягозском районе Абайской области.

Главные роли исполнили талантливые казахстанские актеры: Орынбек Шаймағанбетов, Арнур Акрам, Ерболат Алкожа, Бейнур Баймухамбетов, Ерлан Малаев, Айбек Иманкулов и Айганым Нурсултан.

В ведомстве отметили, что кинофестиваль ImagineIndia - значимое культурное событие, которое направлено на укрепление сотрудничества между странами Азии, Индийским субконтинентом, Испанией и Евросоюзом.

Успех фильма «Айкай» подчеркивает важность культурного обмена и демонстрирует значимость трансляции историй, связанных с социальными и экологическими вызовами.

Напомним, картина режиссера Асхата Кучинчерекова «Бауырына салу» продолжает победное шествие по кинофес­тивалям как на родине, так и за рубежом. В Казахстане фильм удостоен награды критиков в номинации «Лучший дебют», а престижная кинопремия Asia Pacific Screen Awards (APSA) назвала его лучшим молодежным фильмом.

#Испания #фильм #кинофестиваль #МКИ #«Айкай»

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