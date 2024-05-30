Главу противочумной станции Шымкента и его коллег оштрафовали на 48,4 млн тенге

Руководство станции наказано милионным штрафом за коррупцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

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Руководитель Шымкентской противочумной станциии Сайлаубекулы Р., руководитель филиала РГУ «Отырарское противочумное отделение» Абишова Г., а также главный бухгалтер Зейлбекова Ш. осуждены к штрафу на общую сумму 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.