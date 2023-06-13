От фундамента и ввысь

На объекте появились подрядчики из Усть-Каменогорска (ТОО «Казтеплоспецстрой»), задача которых состоит в том, чтобы установить железобетонный ствол.

После бетонной заливки фундамента проведены работы по гидроизоляции. В течение 28 дней специалисты контролируют естественное высыхание и набор прочности фундамента. Ориентировочно в середине июня на высохшем основании будет установлена скользящая опалубка, после чего 80 сотрудников ТОО «Казтеплоспецстрой» приступят к возведению ствола железобетонной трубы, уточняется на официальном сайте АО «Севказэнерго».

Вопросы подготовки к отопительному сезону обсуждались на заседании областного акимата. Указывалось, что на замену элект­ро- и теплосетей в этом году выделено по 1,5 млрд тенге. Еще 9 млрд направят на ремонт котлов и строительство новой дымовой трубы ТЭЦ-2.

– Ориентировочный срок возведения трубы составляет 86 календарных дней. Работы будут вестись круглосуточно, без остановки, – сообщил генеральный директор АО «Севказэнерго» Олег Перфилов. Он заверил, что следующий отопительный сезон в городе пройдет в штатном режиме.