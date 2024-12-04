От идеи к воплощению
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Аскер Шыгысов
Северо-Казахстанский музей изобразительных искусств открыл двери для выставки «От идеи к воплощению», которая стала поводом для восхищения талантами юных мастеров из Колледжа искусств им. Ермека Серкебаева. 30 работ демонстрируют не только хорошую технику, но и глубину смысла в творчестве молодых авторов. Экспозиция включает эскизы и законченные произведения (акварель, гуашь, масляная живопись, батик). Каждая работа – это история, рассказанная кистью, красками и фантазией.