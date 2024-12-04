От идеи к воплощению

Изобразительное искусство
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Аскер Шыгысов

Северо-Казахстанский музей изобразительных искусств открыл двери для выставки «От идеи к воплощению», которая стала поводом для восхищения талантами юных мастеров из Колледжа искусств им. Ермека Серкебаева. 30 работ демонстрируют не только хорошую технику, но и глубину смысла в творчестве молодых авторов. Экспозиция включает эскизы и законченные произведения (акварель, гуашь, масляная живопись, батик). Каждая работа – это история, рассказанная кистью, красками и фантазией.

Фото музея изобразительных искусств СКО

Колледж им. Ермека Серкебаева – уникальное учреждение в СКО, в котором обучаются дети, мечтающие посвятить жизнь искусству. Здесь они получают общее образование и профессиональные навыки. Задача учреждения – создавать пространство для воспитания юных талантов в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Многие выпускники становятся профессиональными художниками, педагогами и дизайнерами.

– Иногда кажется, что напи­сать картину просто. Но к ней надо «идти»: придумать, разработать, добиться выразительности. Это длительный процесс, своего рода проект, – поясняет преподаватель колледжа Людмила Гатыч.

Дети, мечтающие посвятить свою жизнь искусству

Название выставки отражает и суть процесса создания каждой работы. Экспозиция знакомит посетителей с тем, как рождается произведение. В каждом из них есть и личная история автора. Молодые художники вдохновляются окружающей природой, культурными традициями Казахстана, а еще своими мечтами.

#СКО #выставка #юные художники

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