От идеи к воплощению

Колледж им. Ермека Серкебаева – уникальное учреждение в СКО, в котором обучаются дети, мечтающие посвятить жизнь искусству. Здесь они получают общее образование и профессиональные навыки. Задача учреждения – создавать пространство для воспитания юных талантов в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве. Многие выпускники становятся профессиональными художниками, педагогами и дизайнерами.

– Иногда кажется, что напи­сать картину просто. Но к ней надо «идти»: придумать, разработать, добиться выразительности. Это длительный процесс, своего рода проект, – поясняет преподаватель колледжа Людмила Гатыч.

Дети, мечтающие посвятить свою жизнь искусству

Название выставки отражает и суть процесса создания каждой работы. Экспозиция знакомит посетителей с тем, как рождается произведение. В каждом из них есть и личная история автора. Молодые художники вдохновляются окружающей природой, культурными традициями Казахстана, а еще своими мечтами.