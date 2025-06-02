Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

5 июня в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева откроется выставка «Китайское искусство идей – Шедевры из Национального музея Китая», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Экспозиция включает около 50 произведений живописи, графики и скульптуры, созданных известными художниками Китая ХХ-ХХI веков, которые развивают художественную традицию Сиэйи. В своем творческом стремлении, через стиль, технику и особенности материалов, мастера выражают не только внешнюю реальность изображения, но и раскрывают его внутреннюю духовную сущность.

В 2018 году Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева вошел в состав Международного Альянса музеев и галерей Шелкового пути. Инициатива слияния профессиональных арт-организаций принадлежит Национальному музею Китая и направлена на объединение усилий по культурному и художественному обмену между странами-участниками.

Проект выставки «Китайское искусство идей – Шедевры из Национального музея Китая» является частью значимых обменных культурных программ по продвижению национального искусства. Для казахстанского зрителя это прекрасная возможность познакомиться с лучшими образцами китайского искусства, представленного ведущим художественным музеем в Пекине, отметили в министерстве.