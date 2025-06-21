Видеть в повседневном вечное

Культура,Изобразительное искусство
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Виктория Вовк

В Центральном государственном музее проходит международная выставка «Путешествие в мир Чюрлениса: Гармония цвета и звука». Экспозиция организована совместно с Генеральным консульством Литвы в Алматы и приу­рочена к 150-летию со дня рождения Микалоюса Константинаса Чюрлениса, чье творческое наследие занимает в Литве особое место.

фото Юрия Беккера

Чюрленис прожил короткую жизнь – всего 36 лет. Но за это время он успел услышать Вселенную и передать ее голос через музыку и живопись. Его полотна – это симфонии без звука, его ноты – это картины без холста. Каждая из 20 представленных на выставке работ как музыка: «Сотворение мира», «Соната моря», «Звезда вечера»… Неудивительно, что сам художник нередко называл свои циклы музыкальными терминами. Для него звук и цвет были братьями – неразлучными и равноправными. А искусство – способом объясниться с бесконечностью.

На вернисаже звучала его музыка – камерные пьесы и оркестровые миниатюры. И, словно в унисон, шли слова представителей музея и консульства о том, что эта выставка – мост между Литвой и Казахстаном, между прошлым и вечностью, между землей и звездами.

– Чюрленис – это не только про искусство. Это про состояние души. Про ту редкую способность видеть в повседневном вечное, – отметил Генеральный консул Литвы в Алматы Гвидас Керушаускас.

Уникальность творчества Чюрлениса в том, что он никогда не изображал видимое буквально. Его моря – не про волны, его звез­ды – не про астрономию. Это образы памяти. Образы детства, мифов, коллективного бессознательного. И в этом – удивительная перекличка с казахской культурой, где тоже важна не фигура, а дух, не факт, а символ.

Художник был одинок и опережал свое время. Его работы не сразу нашли признание, увы, так это часто бывает с теми, кто видит чуть дальше. Но сегодня его имя – национальное достояние Литвы, а его картины находятся в собраниях лучших музеев мира.

Выставка в Алматы продлится до 26 июня. У нас есть шанс не просто посмотреть ее, а увидеть и услышать, как звучит тишина, почувствовать, как вибрирует цвет. Понять, что искусство – это не про жанры, а про глубину. И в мире, где все чаще звучат сигна­лы тревоги, очень важно помнить о тех, кто говорил голосом гармонии.

#Алматы #выставка #музей #Литва

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