В экспозиции представлено около 50 произведений живописи, графики и скульптуры, созданных выдающимися китайскими художниками XX–XXI веков

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева состоялось торжественное открытие выставки «Китайское искусство идей – Шедевры из Национального музея Китая», организованной совместно с Национальным художественным музеем Китая, сообщает Kazpravda.kz

В экспозиции представлено около 50 произведений живописи, графики и скульптуры, созданных выдающимися китайскими художниками XX–XXI веков. Работы выполнены в различных техниках: традиционная китайская живопись тушью, акварель, гуашь, а также современная скульптура, отражающие художественную традицию Сиэйи.

Одним из выдающихся современных скульпторов Китая является У Вэйшань, известный как художник и общественный деятель. Три его скульптурных произведения представляют портретные образы знаковых исторических личностей Китая - Лао Цзы, Ци Бай Ши, известного поэта.

Работая в бронзе, автор раскрывает характер персонажа через подвижную форму и усиление фактуры поверхности, спонтанную стилистику, напоминающую основополагающий принцип создания каллиграфии.

В ведомстве отметили, что в 2018 году Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева вошел в состав Международного Альянса музеев и галерей Шелкового пути.

Проект выставки «Китайское искусство идей – Шедевры из Национального музея Китая» является частью значимых обменных культурных программ по продвижению национального искусства.

Для казахстанского зрителя это возможность познакомиться с образцами китайского искусства, представленного ведущим художественным музеем в Пекине.

Экспозиция продлится до 3 августа.