Экспонаты из Национального музея Китая представили в Алматы

Культура,Изобразительное искусство
93
Дана Аменова
корреспондент

В экспозиции представлено около 50 произведений живописи, графики и скульптуры, созданных выдающимися китайскими художниками XX–XXI веков

Фото: пресс-служба Минкультуры

В Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева состоялось торжественное открытие выставки «Китайское искусство идей – Шедевры из Национального музея Китая», организованной совместно с Национальным художественным музеем Китая, сообщает Kazpravda.kz

В экспозиции представлено около 50 произведений живописи, графики и скульптуры, созданных выдающимися китайскими художниками XX–XXI веков. Работы выполнены в различных техниках: традиционная китайская живопись тушью, акварель, гуашь, а также современная скульптура, отражающие художественную традицию Сиэйи.

Одним из выдающихся современных скульпторов Китая является У Вэйшань, известный как художник и общественный деятель. Три его скульптурных произведения представляют портретные образы знаковых исторических личностей Китая - Лао Цзы, Ци Бай Ши, известного поэта.

Работая в бронзе, автор раскрывает характер персонажа через подвижную форму и усиление фактуры поверхности, спонтанную стилистику, напоминающую основополагающий принцип создания каллиграфии.

В ведомстве отметили, что в 2018 году Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева вошел в состав Международного Альянса музеев и галерей Шелкового пути.

Проект выставки «Китайское искусство идей – Шедевры из Национального музея Китая» является частью значимых обменных культурных программ по продвижению национального искусства.

Для казахстанского зрителя это возможность познакомиться с образцами китайского искусства, представленного ведущим художественным музеем в Пекине.

Экспозиция продлится до 3 августа.

#Китай #Алматы #выставка #музей #экспонаты

Популярное

Все
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
Новые технологии кардинально меняют подходы
Лига плюща осталась мечтою
Шымкент – свидетель эпох
В Таразе открылся хаб «Дом ремесленников»
Вернули государству артефакты
От кафельного клея до шпаклевки
Место для лакокрасочной радуги
Новый виток развития железнодорожного сектора
Есть у страны «вторая нефть», и это – животноводство
Куклы могут тоже говорить...
Политическая летопись современности
Трудовой путь длиной в 600 лет
«Молочные реки» сами по себе не потекут
Полицейские Жетысу изъяли 54 кг наркотиков
Музыканты и охотники: скворцы в деле
Плотницкое кредо Даулетбека Джаркимбаева
Экспертный диалог продвигает практическое взаимодействие
Когда земляки говорят спасибо!
От полезных привычек до бизнес-проектов
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
В Уральске реконструируют набережную
Единый ваучер на кружки и секции для детей начнут выдавать в Казахстане
Караганда получила обновленный генплан
Новаторская пилотная зона CryptoCity появится в Казахстане
Иностранку задержали в аэропорту Алматы
Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Плац-концерт впервые провели в Астане
Более 10 тысяч детей одновременно исполнили государственный…
Казахстанки завоевали золотую корону на цирковом фестивале …
Выставка шедевров Национального музея Китая пройдет в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]