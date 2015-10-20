Свежий выпуск
От космодрома – к международному космопорту
Даурен МУСА, генеральный директор АО «РКК «Байконур»
Нурсултан Назарбаев внес неоценимый вклад в развитие космодрома. А его пристальное внимание к космической отрас­ли, стремление ее поддержать, сегодня позволяют нам строить самые смелые планы. Мы все помним, какой значимой была роль нашего Президента в сохранении и продолжении деятельности Байконура. Напомню факты. При заключении договора аренды на комплекс «Байконур» 10 декабря 1994 года президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и России Борис Ельцин пришли к договоренности о создании совместного казахстанско-российского предприятия для обеспечения учас­тия Казахстана в космических проектах России на космодроме.
В марте 1996 года во исполнение договоренности президентов двух стран было создано совместное АО «Аэлита». Его учредителями стали РКК «Энергия» от России и РГП «Инфракос» от Казахстана. Но были непростые времена и для космонавтики, и для «Аэлиты». Так вышло, что в 2011 году я выкупил свободно размещенные акции этого АО, имевшего проблемы. И, используя право голоса, собственные средства для погашения возникшей у него задолженности, сумел, к счастью, предотвратить ликвидацию «Аэлиты». Вскоре решением общего собрания это предприятие нами было переименовано в АО «РКК «Байконур».
Сейчас наша цель – создать в будущем на базе комплекса «Байконур» структуру «Международный космический порт». На сегодня наша компания, имея собственные научные разработки в области космических технологий, космическую лицензию и взаимоотношения с РКК «Энергия», уже готова к этому. Думаю, тем самым Стратегия вхождения Казахстана в число 30 высокоразвитых мировых держав может быть поддержана включением нашей страны в пятерку мировых космических держав.
Статус предприятия, созданного в 1996 году по договоренности президентов России и Казахстана, предполагает упрощение процедуры входа нашей страны в число «космических игроков» через принятие положения «О создании Международного космического порта «Байконур». Этот документ предполагает передачу в собственность нашего АО неиспользуемые Россией объекты комплекса «Байконур». При реализации такого плана, как считают аналитики, Россия будет только в выигрыше, так как это позволит ей избавиться от огромного балласта неиспользуемых, а потому приносящих колоссальные убытки объектов на Байконуре.
Немного о перспективах и возможностях, которые несет в себе создание на базе комплекса «Байконур» международного космического порта. Его открытие станет весомым вкладом Казахстана в обеспечение вопросов коллективной безопасности. Новые технологии для коммерческого освоения космоса имеют огромные перс­пективы как для удешевления космических программ, так и для применения их на Земле.
Космодром в новой для него роли МКП станет своего рода платформой и инкубатором для создания условий применения новых космических технологий, ключевым звеном и инструментом их коммерциализации. Деятельность МКП и создание условий для коммерческого освоения космоса приведут к притоку на Байконур инвестиций и, следовательно, к развитию космической промышленности. А это позволит создать наземные промышленные комплексы – энергетические, транспортно-логистические, научно-производственные, перерабатывающие и продовольственные, что даст в свою очередь возможность перейти к созданию новых, экологически чистых технологий космических стартов.

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