От солдата до студента

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Алла Серикбаева

Около 500 казахстанцев, отслуживших этой весной срочную воинскую службу, поступили в гражданские вузы. Прием документов в высшие учебные заведения продолжается.

фото Минобороны РК

В Казахстане по поручению Главы государства реализуется проект по повышению престижа казахстанской армии с целью мотивации граждан к срочной воинской службе через предоставление образовательных льгот.

Те, кто отслужил срочную воинскую службу, могут поступать в высшие учебные заведения без учета результатов единого национального тестирования на платной основе в течение двух лет после возвращения из армии, а солдатам, показавшим высокие результаты в боевой подготовке, дается право учиться без учета ЕНТ на безвозмездной основе за счет вуза. Кроме того, вчерашнему солдату разрешается поступить на военную кафедру выбранного им учебного заведения без вступительных экзаменов и проходить ее на безвозмездной основе, независимо от того, платно или за счет вуза он обучается.

Прошедшие армейскую школу также могут поступить в военные учебные заведения Минис­терства обороны без вступительных экзаменов. Это Военный институт Сухопутных войск, Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Зачисление происходит по результатам проведенного отбора в воинских частях вооруженных сил. По окончании военного вуза выпускники получат диплом о высшем образовании, им будет присвоено первое воинское звание «лейтенант».

В целях удобства и прозрачности отбора внедрена цифровая платформа «Срочники 2.0», где зарегистрировано свыше сотни воинских частей вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной охраны. В ней отображаются все срочники и их оценки за весь период службы. Система автоматически выстраивает рейтинг солдат по их итоговым оценкам и распределяет по вузам.

В ходе онлайн-распределения солдат по вузам, проходившего в середине июня на площадке Службы центральных коммуникаций, было распределено 1 500 мест. При этом в конкурсном отборе участвовали 12 548 солдат.

По состоянию на 16 августа в гражданские вузы поступили 498 солдат весеннего призыва 2022 года. Из них 158 – на бесплатное обучение за счет вуза, 340 – на учебу на платной основе без сдачи вступительных экзаменов и результатов ЕНТ.

Прием документов осуществляется до 25 августа включительно, а в военных вузах Министерства обороны продлен до 26 августа.

#армия #Образование #грант #ВУЗ #солдаты #служба

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