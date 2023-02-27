Отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы в Акмолинской области

В Акмолинской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании малолетней падчерицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: polisia.kz

В январе следователю Астраханского районного отдела полиции старшему лейтенанту Жанар Такеновой было поручено расследование уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней акмолинки.

«В ходе расследования уголовного дела старший лейтенант в кратчайшие сроки провела все необходимые следственные действия и на основе результатов экспертизы установила личность причастного к совершению преступления.

Как выяснилось, противоправные действия в отношении 6-летней падчерицы совершил житель Астраханского района.

6-летняя девочка боялась отчима, поэтому не могла раньше рассказать маме о случившемся.

В день, когда стали известны данные злоумышленника, мужчина бросился в бега, но стражи порядка задержали подозреваемого, своевременно приняв оперативные меры по поимке», – рассказали в ДП.

Мама пострадавшей девочки направила благодарственное письмо. Женщина выразила искренние слова признательности правоохранителю за профессионализм и отзывчивость.

«Благодарю следователя Жанар Такенову за принципиальность, чуткое отношение к людям, понимание и добросердечность», – подытожила автор письма.