Отдых в радость

Интерес к Казахстану растет. По итогам шести месяцев года по стране путешествовали 3,1 млн казахстанцев. По сравнению с 2022-м у нас побывало вдвое больше иностранных гостей. В прошлом году Казахстан посетили 292 тыс. иностранных туристов, а в этом – уже более 516 тыс.

Несмотря на большой потенциал, некоторые регионы по разным причинам все еще в аутсайдерах, как область Улытау, например. Из-за того что тут попросту мало мест в отелях. А для отдыха туристу важно все: чистые санитарно-гигиени­ческие узлы, такси и общественный транспорт, питание, безопасность.

– С инфраструктурой в туристических местах сложно. Логистика полностью не решена. Далее – небольшое количество качественных туристических продуктов. Есть также проблема оцифровки. Обучение специалистов. В-четвертых, недостаточно маркетинга и рекламы, – перечислил проблемы отечественного туризма вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в СЦК.

Он также напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил укрепить материально-техническую базу сферы туризма, для чего министерство предлагает ряд мер.

Так, для сокращения потребности в инженерной инфраструктуре поддержаны государственные меры по предоставлению акиматам законодательных компетенций по строительству туристской инфраструктуры за пределами населенных пунктов и на территории национальных парков, а также компенсации затрат инвесторов, строящих за свой счет автодороги, линии электропередачи и другие объекты. Будет увеличен срок льготного кредитования до десяти лет для отелей с международной франшизой. Для полноценного позиционирования туризма Казахстана необходим страновой туристский бренд, и его планируется утвердить до конца года.

Что касается цифровизации деятельности гидов, то у каждого из них будут свой QR-код и бейдж с полной информацией о работнике.

Следующее направление – на землях сельскохозяйственного назначения развивать такие виды туризма, как эко-, этно-, агротуризм в форма­те глэмпинга, в этой связи прорабатывается вопрос разрешения строительства объектов отдыха в зоне сельскохозяйственных угодий.

– Только пять процентов гостиничных мест в стране имеют категорию звездности. Действующие стандарты устарели. Мы обновляем правила и тем самым намерены поднять вопрос качества предоставляемых услуг, – проинформировал Ержан Еркинбаев.

Еще одна новость. Действие программы Kids Go Free – бесплатный перелет детям внутри страны в сопровождении родителей либо официальных представителей – планируется расширить и на организованные группы детей, отправляющиеся в детские лагеря, кэмпинги и другие места отдыха в сопровождении вожатого, учителя или родителя одного из детей. Дело в том, что программа оказалась вполне востребованной. По Kids Go Free за девять месяцев бесплатно летали 1 800 детей, то есть 800 казахстанских семей смогли сэкономить 80 млн тенге на отдых внутри республики. Интересно, что отдых на Алаколе в рамках этой программы выбирают, как правило, многодетные семьи.