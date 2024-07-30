Отечественная промышленность продолжает демонстрировать позитивную динамику

За шесть месяцев 2024 года в стране удалось ввести в эксплуатацию 40 новых объек­тов на общую сумму 570 млрд долларов. Создано 6,9 тыс. постоянных рабочих мест. При этом до конца декабря предстоит реализовать еще 180 проектов на 1,4 трлн тенге (17,4 тыс. рабочих мест).

В частности, в эксплуатацию будет введен ферросплавный завод на 800 рабочих мест в Павлодарской области. Объем инвестиций в него составит 92,4 млрд тенге. Годовая проектная мощность в натуральном выражении должна достичь 240 тыс. тонн ферросилиция.

Также начнет работу пред­прия­тие по выпуску компонентов грузовых автомобилей из чугунного литья на 360 рабочих мест в Костанайской области (объем инвестиций – 78,2 млрд тенге, проектная мощность в натуральном выражении – 45 тыс. тонн в год).

Не обойдет стороной индустриальное развитие и Алматинскую область, где в строй действующих войдет завод теплоизоляционных материалов на 220 рабочих мест с объемом инвестиций 43,9 млрд тенге.

Важно отметить, что при выходе всех проектов на полную мощность их объемы производства составят около 1,8 трлн тенге.

Вместе с тем за пять месяцев текущего года производство металлургической продукции в Казахстане выросло на 54,2%. Рост обусловлен увеличением выпуска ферросплавов, необработанных алюминия и свинца, рафинированной меди.

Казахстан успешно экспортирует черные и цветные металлы, что способствует улучшению торгового баланса и увеличению валютных резервов республики. В первые четыре месяца 2024 года экспорт металлургической продукции возрос на 8,3%, составив 4,7 млрд долларов.

Также увеличилось число металлургических предприятий в Казахстане, что усилило конкуренцию в отрасли. Согласно данным Бюро национальной статистики, в стране работают 442 металлургические компании, из которых 26 являются крупными. В этой сфере занято около 85,6 тыс. человек.

В первой половине 2024 года в отрасли произошли заметные изменения. В рамках стратегии перехода к разрешительной системе для сбора, заготовки и переработки лома черных металлов были внедрены новые законодательные и нормативные акты. Правительство РК назначило ответственные органы для выдачи разрешений второй категории и утвердило процедуры и критерии оценки рисков для таких предприятий.

Особое внимание уделяется экспортному контролю. Для поддержки внутреннего рынка и удовлетворения сырьевых потребностей местных металлургических компаний введен запрет на экспорт лома черных и отходов цветных металлов.

Инвестиции в основной капитал химической промышленности за январь – май 2024 года составили 68,4 млрд тенге. Рост связан с запуском проектов по производству технического кремния в Павлодарской области, перекиси водорода – в Туркес­танской области, жидкого азота – в Атырауской области и другими важными инициативами.

В первой половине года в Казахстане открылось девять новых малых предприятий. Основные инвестиции сосредоточены в областях: Павлодарской (38,2%), Жамбылской (18,6%), Атырауской (18,4%), Туркестанской (10,3%) и Мангистауской (7,4%).

Наряду с этим в угольной промышленности Казахстана использованы важные меры для усиления государственного регулирования и поддержки внут­реннего рынка угля.

Принято постановление Правительства, которое предоставляет исключительные лицензии на экспорт каменного топлива угледобывающим и перерабатывающим предприятиям, а также их аффилированным компаниям. С начала года лицензии получили 16 структур. Эта мера направлена на обеспечение угольных потребностей республики, особенно в отопительный период.

Для отопительного сезона Казахстану необходимо 8,6 млн тонн каменного топлива, включая потребности коммунально-бытового сектора и населения.

В целях развития внешнеэкономической деятельности планируется обновление списка компаний, которым будет предоставлено исключительное право на экспорт определенных видов угля.

Также в первой половине 2024 года демонстрирует уверенный рост цветная металлургия Казахстана, особенно в области международного сотрудничест­ва и укрепления позиций на мировом рынке стратегически важных руд и металлов.

Министерство промышленности и строительства подписало меморандумы о взаимопонимании с Министерством коммерции Китая и Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея для углубления партнерства в этой области.

В рамках действующего отраслевого законодательства разрабатываются поправки, включая изменения в технические регламенты, касающиеся требований к продукции цветной металлургии.

В первом полугодии 2024 года объем производства промышленной продукции в Казахстане составил 814,4 млрд тенге. За этот период было произведено 62 435 единиц автотранспортных средств, включая прицепы и полуприцепы, 57 055 легковых автомобилей и 1 090 автобусов.

Предприятия автопрома перешли от крупноузловой к мелкоузловой сборке, применяя передовые технологии сварки и окраски кузовов и кабин. Требования к мелкоузловому методу сборки ежегодно ужесточаются.

Постановлением Правительства трансформаторы и электрические подстанции исключены из Национального режима государственных закупок, при этом список машиностроительных товаров расширен до почти 1,6 тыс. позиций. Эти меры направлены на стимулирование внутреннего производства и поддержку отечественных производителей.

Особое внимание уделено развитию и модернизации железнодорожной отрасли. В рамках дополнительного соглашения к инвестиционному контракту продлено освобождение от налоговых и таможенных пошлин для проекта по производству и сервисному обслуживанию железнодорожных локомотивов и подвижного состава. Этот шаг призван способствовать развитию железнодорожной машинострои­тельной индустрии и укреплению ее конкурентоспособности.

12 июня текущего года был подписан протокол о создании испытательного R&D центра для лифтовой отрасли с грантом от Республики Корея в размере около 7,53 млн долларов. Проект направлен на внедрение инновационных технологий и повышение качества продукции.

Также в рамках сотрудничест­ва с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) принято решение о временном снижении ввозной таможенной пошлины на определенные виды товаров, что улучшает условия для произ­водства в Казахстане электротехнических изделий.

В соответствии с Планом действий Правительства по обеспечению экономического роста на 2024 год разработано государственное инвестиционное предложение на сумму 50 млрд тенге для увеличения уставного капитала ключевых индустриальных холдингов страны, включая АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Банк развития Казахстана» и АО «Фонд развития промышленности».

Отметим, что в рамках государственного регулирования в Казахстане установлены изъятия из Национального режима государственных закупок для различных строительных и теплоизоляционных материалов с целью поддержки местных произво­дителей. Также проведен анализ строительного рынка.

За первые четыре месяца 2024 года объем производства в мебельной отрасли составил 31,2 млрд тенге, рост на 130,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В отрасль привлечено 1,6 млрд тенге инвестиций.

К слову, в феврале 2024 года Правительство приняло постановление, вводящее временное изъятие из Национального режима госзакупок товаров легкой промышленности на два года. Как отмечено, эта мера направлена на поддержку отечественных производителей и стимулирование развития отрасли.

В рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности на 2023–2029 годы легкая промышленность включена в список приоритетных секторов для осуществления инвестиционных проектов.

В первом полугодии 2024 года объем выпуска продукции легкой промышленности достиг 95,7 млрд тенге. Производство одежды продемонстрировало положительную динамику, увеличившись на 11,5%.

Экспорт изделий легкой промышленности за январь – апрель 2024-го в ценовом выражении составил 67,3 млн долларов, что на 69% больше по сравнению с предыдущим годом. Основные экспортные товары включают трикотажные изделия, майки, фуфайки, мешки и упаковочные пакеты. Главными рынками сбыта остаются Россия, Турция и Китай.

Если говорить об инвестициях в основной капитал легкой промышленности, то за первые шесть месяцев 2024-го их сумма составила 4,2 млрд тенге.

В частности, наблюдается значительный рост инвестиций в пошив одежды, увеличившийся в 6,7 раза, до 1,3 млрд тенге, и в выпуск кожаных изделий, выросший в три раза, до 94 млн тенге.