Отход от главных принципов развития Казахстана может стать исторической ошибкой – Назарбаев

Политика
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Анастасия Прилепская
Фото Kazpravda.kz Талгат Аханов
Отход от главных принципов и ценностей развития Казахстана, среди которых единство народа, сильная вертикаль власти и благополучие граждан, может стать исторической ошибкой. Об этом заявил Первый Президент Казахстана – Елбасы, председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев в ходе внеочередного XIX съезда партии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Нашими главными ценностями и приоритетами стали единство народа, сильная вертикаль власти, сильная экономика, благополучие граждан и мирная внешняя политика. Эти постулаты записаны в основных положениях Конституции. Мы всегда этому следовали. Я абсолютно убежден, что отход от этих краеугольных принципов может стать самой большой исторической ошибкой для нас. Лишь преемственность нашего курса может обеспечить дальнейшее успешное развитие Казахстана", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что за годы независимости Казахстан прошел колоссальный путь.

"Мы начинали строить свое государство в условиях глубочайшего кризиса. Тотальный экономический коллапс поставил на грань выживания абсолютное большинство населения. Многие эксперты предрекали нам межэтнические конфликты и потрясения. Но мы доказали всему миру, что достойны жить в своей собственной независимой стране, в условиях мира и согласия. Мой ключевой принцип, выработанный нами совместно, – сначала экономика, потом политика – доказал абсолютную правоту. Прежде всего необходимо было наладить жизнь людей, повысить благосостояние. Благодаря этому мы превратились в одно из самых динамично развивающихся государств на постсоветском пространстве и в мире", – подчеркнул Первый Президент РК.

По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстан, по историческим меркам, только в самом начале пути. Теперь ключевая цель – войти в 30-ку наиболее развитых государств мира. Путь к достижению этой цели, как подчеркнул Елбасы, изложен в стратегическом плане развития страны до 2050 года.

Напомним, 19 марта, Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана был назначен Касым-Жомарт Токаев. 20 марта после принесения присяги Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Президента Казахстана.   

9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов Президента РК 9 июня 2019 года.

12 апреля ЦИК утвердил требования к кандидатам в Президенты Казахстана.

Позднее стало известно, что из резерва Правительства выделят 9,4 миллиарда тенге на проведение внеочередных президентских выборов.

Решение о проведении досрочных выборов прокомментировали эксперты.

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