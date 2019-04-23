Отход от главных принципов развития Казахстана может стать исторической ошибкой – Назарбаев

Фото Kazpravda.kz Талгат Аханов
Отход от главных принципов и ценностей развития Казахстана, среди которых единство народа, сильная вертикаль власти и благополучие граждан, может стать исторической ошибкой. Об этом заявил Первый Президент Казахстана – Елбасы, председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев в ходе внеочередного XIX съезда партии, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Нашими главными ценностями и приоритетами стали единство народа, сильная вертикаль власти, сильная экономика, благополучие граждан и мирная внешняя политика. Эти постулаты записаны в основных положениях Конституции. Мы всегда этому следовали. Я абсолютно убежден, что отход от этих краеугольных принципов может стать самой большой исторической ошибкой для нас. Лишь преемственность нашего курса может обеспечить дальнейшее успешное развитие Казахстана", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Елбасы отметил, что за годы независимости Казахстан прошел колоссальный путь.
"Мы начинали строить свое государство в условиях глубочайшего кризиса. Тотальный экономический коллапс поставил на грань выживания абсолютное большинство населения. Многие эксперты предрекали нам межэтнические конфликты и потрясения. Но мы доказали всему миру, что достойны жить в своей собственной независимой стране, в условиях мира и согласия. Мой ключевой принцип, выработанный нами совместно, – сначала экономика, потом политика – доказал абсолютную правоту. Прежде всего необходимо было наладить жизнь людей, повысить благосостояние. Благодаря этому мы превратились в одно из самых динамично развивающихся государств на постсоветском пространстве и в мире", – подчеркнул Первый Президент РК.
По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстан, по историческим меркам, только в самом начале пути. Теперь ключевая цель – войти в 30-ку наиболее развитых государств мира. Путь к достижению этой цели, как подчеркнул Елбасы, изложен в стратегическом плане развития страны до 2050 года.
Напомним, 19 марта, Нурсултан Назарбаев объявил
о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана был назначен
Касым-Жомарт Токаев. 20 марта после принесения присяги Касым-Жомарт Токаев вступил
в должность Президента Казахстана.
9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил
о проведении внеочередных выборов Президента РК 9 июня 2019 года.
12 апреля ЦИК утвердил требования
к кандидатам в Президенты Казахстана.
Позднее стало известно, что из резерва Правительства выделят
9,4 миллиарда тенге на проведение внеочередных президентских выборов.
Решение о проведении досрочных выборов прокомментировали
эксперты.