Отходы, связанные с цифровыми технологиями, достигли 10,5 млн тонн - ООН

В мире, Технологии
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Айман Аманжолова
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Для производства компьютера весом в два килограмма необходимо 800 килограммов сырья, а для майнинга биткоинов в прошлом году потребовался 121 тераватт энергии – больше, чем объемы, потребляемые небольшой страной

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Такие данные содержатся в новом Докладе о цифровой экономике, опубликованном сегодня Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ООН

Авторы доклада подчеркивают, что хотя цифровизация подпитывает глобальный экономический рост и открывает уникальные возможности для развивающихся стран, ее экологические последствия становятся все более серьезными.

«Например, потребление энергии майнингом биткоинов выросло в 34 раза в период с 2015 по 2020 год, достигнув около 121 тераватт-часа... Использование энергии при майнинге биткойнов выше, чем Бельгия или Финляндия потребляют за год», – сказала генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан журналистам в Женеве.

Развивающиеся страны больше других ощущают негативные последствия цифровизации как в экономическом, так и в экологическом плане. При этом у них есть потенциал для использования глобального перехода к цифровым технологиям для содействия развитию.

Значительное воздействие сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на окружающую среду охватывает весь цикл производства – от добычи и переработки сырья до использования и утилизации. Для всех этих процессов необходимо огромное количество минералов, энергии и воды, что способствует выбросам парниковых газов и загрязнению природы.

«Google сообщил, что в 2022 году общее потребление воды в его центрах обработки данных и офисах составило 5,6 миллиарда галлонов (около 21,2 миллиона кубических метров). За тот же год в Microsoft сообщили, что потребление воды составило 6,4 миллиона кубических метров», – сказала Гринспан, добавив, что потребление воды такими объектами в последнее время вызвало напряженность в местных сообществах в нескольких странах.

По данным ЮНКТАД, в 2020 году выбросы в секторе ИКТ оценивались в диапазоне от 0,69 до 1,6 гигатонны, что составляет 1,5-3,2 процента от глобальных выбросов парниковых газов. Ожидается, что эта цифра будет расти вместе с цифровой экономикой.

С развитием онлайн-торговли также резко возросли  объемы отходов, связанных с цифровыми технологиями. Они увеличились на 30 процентов с 2010 по 2022 год, достигнув 10,5 миллиона тонн во всем мире. В докладе отмечается, что развитые страны производят 3,25 килограмма цифровых отходов на человека по сравнению с менее чем одним килограммом в развивающихся странах и всего 0,21 килограмма в наименее развитых странах, что служит еще одним показателем неравномерного распределения выгод.

ЮНКТАД призывает международное сообщество способствовать развитию циркулярной цифровой экономики, сводить к минимуму воздействие на окружающую среду и приложить усилия для преодоления цифрового неравенства.

В докладе подчеркивается необходимость интеграции цифровой и экологической политики, а также мер по обеспечению справедливой и ответственной цифровой экономики. Этот подход направлен на то, чтобы позволить странам воспользоваться возможностями, которые предоставляет цифровая экономика, защищая при этом интересы и благополучие нынешнего и будущих поколений.

 

#США #технологии #экология #отходы

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