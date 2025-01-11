Открывший читателям Восток

Верность избранной теме, острота социального зрения, напряженность гражданского чувства, тонкий психологизм, точность художественных образов, дерзновенность душевного порыва – эти неизменные характеристики творчества выдающегося литератора обеспечили его произведениям заслуженную славу и поис­тине всенародную читательскую любовь.

Мухтар Магауин родился 2 февраля 1940 года в семье сельского учителя. В ­1957-м окончил казахскую среднюю школу в селе Баршатас, в 1962-м – филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, в 1965-м – аспирантуру на кафедре казахской литературы. Трудовую деятельность начал заведующим отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті», в 1967–1971 годах работал заместителем главного редактора издательства «Жазушы», затем – главным научным сотрудником Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова и доцентом Казахского государственного педагогического института им. Абая. В 1984 году писатель был назначен главным редактором издательства «Жазушы» и занимал эту должность в течение двух лет, после чего полностью перешел на твор­ческую работу.

Появление первых публикаций ­Мухтара Магауина в конце 50-х годов сразу же было воспринято читателями как знаковое ­событие в культурной жизни страны. Ярким явлением в отечественном литературоведении стала исследовательская работа молодого писателя «Напевы кобыза», в которой впервые было систематизировано и поставлено на научную основу изучение многообразного и разножанрового твор­ческого наследия казахских акынов и жырау XV–XVIII веков. По сути, Магауин стал одним из первооткрывателей проблемы так называемой акынской индивидуальности, разработке которой посвятил ряд последующих литературоведческих работ.

«Наиболее талантливые представители казахской поэзии в своем творчестве всесторонне и ярко отразили думы и стремления народа, были летописцами народной скорби и глашатаями его борьбы», – писал он в предисловии к сборнику «Поэты ­Казахстана», вышедшем в 1978 году в издательстве «Советский писатель». Научные изыскания Мухтара Магауина в области казахской поэзии были по достоинству оценены научным сообществом нашей страны. В частности, в одном из номеров журнала «Вестник Академии наук Казахской ССР» за 1989 год подчеркивалось: «Мухтар Магауин выполнил работу целого Института литературы и искусства, увеличив историю нашей письменной поэзии на несколько веков».

Свои обширные познания он охотно передавал молодым писателям на специальных лекционных курсах по истории казахской литературы и казахского фольклора, которые вел в московском Литинституте им. М. Горького.

Широкую известность приобрели само­бытные художественные произведения ­Магауина, в центре внимания которых – духовный мир современников, вопросы морали и нравственности, социальные ­проблемы и поиски их решения. Его рассказы, повести и романы роднит общая идея непрерывности исторического развития и преемственности поколений. История и современность для писателя – не только неразрывные, но и не способные существовать порознь, продолжающиеся и утверж­дающиеся друг в друге категории. Вот почему национальный колорит и образы прошлого в его произведениях тесно переплетены с событиями сегодняшнего дня и яркими приметами современной жизни.

Этапными в истории развития казахской литературы стали переведенные на многие языки мира повести Мухтара Магауина «Дети одного отца», «Змеиное лето», «Гибель борзого», «Судьба скакуна», «Повесть о старом музыканте» и роман «Голубое марево». Характерный образец лирической прозы писателя – повесть «Бейт о любви», которую без преувеличения можно назвать одним из самых музыкальных произведений отечественной литературы. Нежная инструментовка повести выразительно очерчивает ее основную мысль: любовь – явление эволюционного порядка и залог совершенствования человека на всем его земном пути.

Наиболее полно сила художественного таланта Магауина проявилась в его знаменитой исторической дилогии, состоящей из романов «Вешние снега» и «Смутное время». Появление этого многопланового произведения, удостоенного в 1984 году Государственной премии Казахской ССР имени Абая, связано с возросшим интересом народа к своему прошлому. Воссоз­давая славные страницы жизни султана Ораз-Мухаммеда, Мухтар Магауин в своей дилогии следовал столбовой дорогой казахской исторической романистики, у истоков которой стояли Мухтар Ауэзов и Ильяс Есенберлин. В основе его художественного видения – триединство вечности: «Земля вечна. И народ вечен. И вечна история». Этому принципу писатель следовал и в своих поздних исторических произведениях, наиболее значительным из которых стала тетралогия «Чингисхан», создававшаяся им на протяжении семи лет.

О творчестве Мухтара Магауина емко и лаконично высказался известный казах­станский писатель Юрий Герт: «Он открыл для меня Восток». В благодарной читательской памяти автор «Голубого марева», «Вешних снегов» и «Смутного времени» навсегда останется как внимательный и заботливый проводник в удивительный мир исторического прошлого, с которым наша современность связана неразрывными узами общности судеб.