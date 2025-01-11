Открывший читателям Восток Статьи 11 января 2025 г. 1:00 0 Илья Пащенко На 85-м году жизни скончался народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, выдающийся исследователь наследия жырау Мухтар Магауин фото из открытых источников Верность избранной теме, острота социального зрения, напряженность гражданского чувства, тонкий психологизм, точность художественных образов, дерзновенность душевного порыва – эти неизменные характеристики творчества выдающегося литератора обеспечили его произведениям заслуженную славу и поистине всенародную читательскую любовь. Мухтар Магауин родился 2 февраля 1940 года в семье сельского учителя. В 1957-м окончил казахскую среднюю школу в селе Баршатас, в 1962-м – филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, в 1965-м – аспирантуру на кафедре казахской литературы. Трудовую деятельность начал заведующим отделом литературной критики газеты «Қазақ әдебиеті», в 1967–1971 годах работал заместителем главного редактора издательства «Жазушы», затем – главным научным сотрудником Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова и доцентом Казахского государственного педагогического института им. Абая. В 1984 году писатель был назначен главным редактором издательства «Жазушы» и занимал эту должность в течение двух лет, после чего полностью перешел на творческую работу. Появление первых публикаций Мухтара Магауина в конце 50-х годов сразу же было воспринято читателями как знаковое событие в культурной жизни страны. Ярким явлением в отечественном литературоведении стала исследовательская работа молодого писателя «Напевы кобыза», в которой впервые было систематизировано и поставлено на научную основу изучение многообразного и разножанрового творческого наследия казахских акынов и жырау XV–XVIII веков. По сути, Магауин стал одним из первооткрывателей проблемы так называемой акынской индивидуальности, разработке которой посвятил ряд последующих литературоведческих работ. «Наиболее талантливые представители казахской поэзии в своем творчестве всесторонне и ярко отразили думы и стремления народа, были летописцами народной скорби и глашатаями его борьбы», – писал он в предисловии к сборнику «Поэты Казахстана», вышедшем в 1978 году в издательстве «Советский писатель». Научные изыскания Мухтара Магауина в области казахской поэзии были по достоинству оценены научным сообществом нашей страны. В частности, в одном из номеров журнала «Вестник Академии наук Казахской ССР» за 1989 год подчеркивалось: «Мухтар Магауин выполнил работу целого Института литературы и искусства, увеличив историю нашей письменной поэзии на несколько веков». Свои обширные познания он охотно передавал молодым писателям на специальных лекционных курсах по истории казахской литературы и казахского фольклора, которые вел в московском Литинституте им. М. Горького. Широкую известность приобрели самобытные художественные произведения Магауина, в центре внимания которых – духовный мир современников, вопросы морали и нравственности, социальные проблемы и поиски их решения. Его рассказы, повести и романы роднит общая идея непрерывности исторического развития и преемственности поколений. История и современность для писателя – не только неразрывные, но и не способные существовать порознь, продолжающиеся и утверждающиеся друг в друге категории. Вот почему национальный колорит и образы прошлого в его произведениях тесно переплетены с событиями сегодняшнего дня и яркими приметами современной жизни. Этапными в истории развития казахской литературы стали переведенные на многие языки мира повести Мухтара Магауина «Дети одного отца», «Змеиное лето», «Гибель борзого», «Судьба скакуна», «Повесть о старом музыканте» и роман «Голубое марево». Характерный образец лирической прозы писателя – повесть «Бейт о любви», которую без преувеличения можно назвать одним из самых музыкальных произведений отечественной литературы. Нежная инструментовка повести выразительно очерчивает ее основную мысль: любовь – явление эволюционного порядка и залог совершенствования человека на всем его земном пути. Наиболее полно сила художественного таланта Магауина проявилась в его знаменитой исторической дилогии, состоящей из романов «Вешние снега» и «Смутное время». Появление этого многопланового произведения, удостоенного в 1984 году Государственной премии Казахской ССР имени Абая, связано с возросшим интересом народа к своему прошлому. Воссоздавая славные страницы жизни султана Ораз-Мухаммеда, Мухтар Магауин в своей дилогии следовал столбовой дорогой казахской исторической романистики, у истоков которой стояли Мухтар Ауэзов и Ильяс Есенберлин. В основе его художественного видения – триединство вечности: «Земля вечна. И народ вечен. И вечна история». Этому принципу писатель следовал и в своих поздних исторических произведениях, наиболее значительным из которых стала тетралогия «Чингисхан», создававшаяся им на протяжении семи лет. О творчестве Мухтара Магауина емко и лаконично высказался известный казахстанский писатель Юрий Герт: «Он открыл для меня Восток». В благодарной читательской памяти автор «Голубого марева», «Вешних снегов» и «Смутного времени» навсегда останется как внимательный и заботливый проводник в удивительный мир исторического прошлого, с которым наша современность связана неразрывными узами общности судеб. #память #писатель #утрата #Мухтар Магауин