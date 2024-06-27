Откуда берутся стихийные свалки?

Одна выброшенная бумажка, небольшой пакетик с мусором, остатки строительных материа­лов... Каждый из нарушителей уверен в том, что его проступок никак в общей массе не изменит ситуацию и на фоне общего беспорядка «его бумажка» будет не видна. Благодаря такому мышлению и разрастаются стихийные свалки, борьба с которыми ведется, в том числе, в рамках акции «Таза Қазақстан», которая продолжается в стране уже несколько месяцев. Еженедельные отчеты о вывозе тысяч тонн отходов поражают и заставляют грустить...

Актау не единственный город в стране, где есть места скопления мусорных отходов. По последним данным, в областном центре Мангистау таких точек 11, в Жанаозене – 55, в Астане – 206. Космический мониторинг проводится национальной компанией «Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно с Министерством экологии и природных ресурсов.

Увы, количество подобных несанк­ционированных, стихийных мусорных свалок с каждым годом растет. На их ликвидацию из государственного бюджета выделяются десятки, а то и сотни миллионов тенге. Располагаются свалки, как правило, на пустырях. И нарушители – не дети, проходящие мимо, а строительные организации и частные лица, специально вывозящие крупногабаритный мусор, стройматериалы и прочие отходы подальше от людских глаз. Привез, разгрузил – и снова изображаешь из себя порядочного гражданина. Никто же не видел!

Так, в одном только Актау в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» отделом жилищно-коммунального хозяйства проведена уборка незаконных свалок, в ходе которой было вывезено около 25 тысяч тонн мусора.

– Для граждан, которые незаконно выбрасывают мусор на свалку, предусмотрены административные меры. При выявлении нарушений составляется административный протокол в соответствии со статьей 505 Кодекса РК об административных правонарушениях. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства просит жителей города не прибегать к незаконным действиям и вывозить крупногабаритный мусор на полигон, расположенный в 25 километрах от города, – сообщил заместитель руководителя актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Бахтияр Максатов.

Еще столько же отходов было вывезено с историко-культурного комп­лекса «Отпан тау». Организатором уборки там выступил Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования. И это, говорят в организации, еще не конец.

В то время как некоторые компании вовсю занимаются благоустройством территорий, высадкой зеленых насаж­дений и уходом за ними, коммунальщики и волонтеры продолжают убирать чужой мусор. Причем в некоторых местах, говорят они, субботники приходится проводить повторно.

Полицейские и природоохранные чиновники пугают большими штрафами, однако на деле хорошо, если поймать нарушителей удается в одном из 100 случаев.

– Не надо говорить, пора действовать! Знаете сколько стоит очистить одну такую свалку? Аренда техники, труд людей, оплата за объем на полигоне, доставка, инвентарь... Речь о миллионах тенге. Почему налогоплательщики должны это брать на себя? Почему нельзя сразу предусмотреть установку камер наблюдения в этих местах? Это было бы более рационально: штрафовать нарушителей, отвадить желающих развести бардак и всем вместе потом наслаждаться красотой и чистотой природы. Не понимают люди, что их старый диван, вывезенный на свалку, завтра обойдется бюджету в огромные суммы. Плюс увеличивается риск пожара, свалки могут тлеть месяцами и их невозможно потушить. А это наш с вами воздух, здоровье каждого человека, в частности, детей тех самых товарищей, которые избавились от старого дивана и хвалятся, что сэкономили на вывозе мусора 5 тысяч тенге! Хватит предупреждать и уговаривать. Пора принимать жесткие меры против нарушителей. Мы живем в век технологий! Один раз обеспечьте везде видеонаблюдение и потом десятки лет экономьте сотни миллионов тенге на вывозе несанкционированных свалок, потому что они просто перестанут появляться, – поделилась наболевшим жительница Актау Ксения Салимова.

Позицию активистки поддерживают независимые экологи и общественники региона. В рамках текущей акции многие мангистаусцы поднимают воп­рос об обеспечении наказания тех, кто, несмотря на общереспубликанское движение и желание людей привести страну в порядок, продолжают вести себя неподобающим образом и с наглым цинизмом загрязнять наш общий дом – Казахстан.