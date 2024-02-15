Отменить экспортную пошлину на подсолнечник предлагает депутат Егизбаев

Он привел данные Бюро национальной статистики, согласно которым общие запасы подсолнечника на конец 2023 года составили более 322 тыс. тонн, из которых на складах маслозаводов – более 68 тыс.тонн, это 2-х месячный запас сырья для производства и поставки масла подсолнечного на внутренний рынок.

При этом, объем переработки подсолнечника за 4 квартал 2023 года составил в среднем 94 тыс. тонн в месяц при потребности внутреннего рынка 38 тыс. тонн в месяц.

С учетом переходящих запасов ежегодное общее предложение подсолнечника с учетом импорта составило порядка 1 млн. тонн, что более чем в 2 раза превышает потребности в сырье для производства и поставки на внутренний рынок масла подсолнечного.

– Следует отметить, что с 4 до 26% с 2022 года по нынешний сезон вырос в общем объеме экспорт лущенного подсолнечника, который производится и экспортируется только маслозаводами. То есть, получается, что маслозаводам подсолнечник экспортировать можно, а фермерам, которые несут все издержки и риски по его выращиванию, нельзя. И где же здесь справедливость и логика в действиях правительства?! – говорит он.

По словам Серика Егизбаева, производство подсолнечника с 2019 по 2023 годы увеличилось с 840 до 1,3 млн. тонн или на 55%. Несмотря на это, в 2021 году правительством введены квоты на экспорт, а с 2023 года - экспортная таможенная пошлина на вывоз семян в размере 20% от контрактной стоимости, но не менее 100 евро на тонну. При этом годовой импорт семян из России достиг рекордных 230 тыс.тонн в год.

– Введение экспортной пошлины и рост импорта привели к обрушению закупочных цен для отечественных фермеров на семена подсолнечника ниже уровня рентабельности. Фермеры на встречах с депутатами требуют объяснить действия правительства в интересах ограниченного количества предприятий-производителей подсолнечного масла в ущерб сотням фермерских хозяйств и при этом призывающего их диверсифицировать свои севообороты, – пишет депутат.

Он отметил, что помимо регионов, традиционно выращивающих подсолнечник (ВКО и Павлодарская область), интерес к этой культуре проявили фермеры СКО, Костанайской и Карагандинской областей.

– Сложилась ситуация, когда аграриев призывают к уходу от монокультур, переходящие запасы которых ежегодно достигают миллионы тонн, и когда фермеры соглашаются и перестраивают всю технологию своей работы, включая дорогостоящее техническое перевооружение, им ставят такие «капканы». Возникает вопрос, насколько это честные взаимоотношения? В итоге, неуклюжие действия уполномоченных государственных органов привели к острому дефициту оборотных средств у фермеров накануне весенне - полевых работ и поставили на грань банкротства многие хозяйства. При такой ситуации продажа семян подсолнечника на экспорт могла бы стать для них спасительным решением. В связи с вышеизложенным, учитывая острую необходимость своевременного финансирования предстоящей посевной кампании, считаем целесообразным отменить действие экспортной пошлины на экспорт подсолнечника с февраля текущего года, – отмечает депутат.

Он считает, что это позволит крестьянам по справедливой цене реализовать продукцию, пользующуюся спросом в Узбекистане и Китае. Разница между внутренней и экспортной ценой составляет сегодня около 60 тыс. тенге на тонне и с учетом экспортного потенциала подсолнечника в объеме более 226 тыс. тонн фермеры могут получить дополнительный доход в сумме более 13 млрд. тенге.

Также он рекомендует принятие данного решения оперативно обсудить с представителями всех заинтересованных сторон на площадке НПП «Атамекен».