Отопительный сезон стартует в Казахстане

Энергетика
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подготовка к осенне-зимнему периоду находится на завершающей стадии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, СЦК

Отопительный сезон уже начат в Павлодарской области. На этой неделе ожидается его начало в Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской областях. В остальных регионах начало отопительного сезона будет обеспечено в установленные сроки. Об этом сообщил председатель Комитета государственного энергетического надзора и контроля МЭ РК Ержан Ертаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК.

По его словам, в текущем году на электростанциях запланирован ремонт 10 энергоблоков, 63 котлов и 39 турбин. На сегодня завершен ремонт на 6 энергоблоках, 29 котлах и 16 турбинах.

«По электрическим сетям запланирован ремонт 17 тыс. км и 420 подстанций. В настоящее время полностью завершены работы на 16 тыс. км линий и 373 подстанциях. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком», — отметил спикер в ходе пресс-конференции в СЦК.

По данным Ержана Ертаева, в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» на ремонтную кампанию электростанций было предусмотрено 396,1 млрд тенге, что на 18% выше уровня прошлого года. Благодаря финансированию объемы ремонта и реконструкции увеличились, что позволило достичь ряда результатов.

«В прошлом отопительном сезоне количество нарушений сократилось на 27%, за 8 месяцев этого года показатель снизился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; объем выработки электроэнергии вырос на 9% и составил 88 млрд кВт/ч; случаи несоблюдения температурного режима на источниках энергии уменьшились в 3 раза. Кроме того, в результате ремонтных работ 9 ТЭЦ переведены из «красной» зоны в «желтую», а 3 – из «желтой» в «зеленую». Работа в этом направлении продолжается», – проинформировал он. 

По тепловым сетям запланирована реконструкция и капитальный ремонт 323 км сетей, из которых на сегодняшний день завершено 293 км. По централизованным котельным в 2025 году полностью завершены работы на 38 котельных.

На топливных складах энергоисточников страны накоплено 5 млн тонн угля, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Также в наличии имеется 129 тыс. тонн мазута, что на 32% больше уровня показателя прошлого года.

«На всех энергоисточниках имеется нормативный запас топлива», – продолжил спикер. 

По его словам, для предстоящего отопительного сезона в целом требуется 7,7 млн тонн угля.

#Минэнерго #отопление #сезон #СЦК

