Отправная точка

Торжественная церемония поднятия флага Казахстана, означающая официальное прибытие нашей страны на Азиаду, состоялась вчера в атлетичес­кой деревне состязаний. Помимо казахстанцев, в церемонии в этот день приняли участие еще несколько стран – были подняты флаги Катара, Бутана, Ирака и Омана.

– Сегодня в торжественной обстановке на Азиатских играх в Ханчжоу был поднят флаг нашей страны. В некоторых видах спорта уже стартовал квалификационный раунд. Впереди всех нас ждет напряженная борьба за медали. На данный момент в Ханч­жоу размещены более 200 наших спортсменов. Все атлеты имеют необходимые условия для тренировок и проживания. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке олимпийским штабом. Сборные команды обеспечены всем необходимым, готовятся к своим выступлениям, – сообщил директор департамента спорта Национального олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов.

Адильбек Мусин, один из лидеров команды Казахстана по плаванию и рекордсмен страны по плаванию, поделился эмоциями, отметив важность церемонии поднятия флага для спортсменов: «Поднятие флага является отправной точкой и знаменует вступление казах­станской делегации в Игры. Флаг для нас яв­ляется не просто государственным символом, здесь он олицетворяет нашу родину – Казах­стан, воодушевляет и мотивирует нас на победы!»

Азиатские игры в Ханчжоу стартуют 23 сентября. Соревнования пройдут на 54 аренах. В распоряжении команд будет 31 тренировочная база. Сборная Казахстана насчитывает 525 атлетов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.