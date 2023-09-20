Ответ нацпалаты Атамекен на материал, вышедший в газете «Казахстанская правда».

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"Вопрос обеспечения безопасности и генофонда нации - прямая прерогатива правительства в лице министерства здравоохранения РК.

В статье речь идет о промышленных трансизомерах жирных кислот (ТЖК), возникаемых при гидрогенизации жидких растительных масел. ТЖК является загрязнителем продукции и приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, раку простаты у мужчин, раку груди у женщин и бесплодию, исключение составляют природные трансизомеры из коровьего молока.

Требование к допустимым уровням содержания ТЖК в объеме 2% в масложировой продукции (маргарины, спреды и др.) было внесено в техрегламент ЕАЭС на масложировую продукцию по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

При этом, требование было установлено в декабре 2011 года, а вступило в силу только в январе 2018. То есть, производителям был предоставлен достаточный переходный период продолжительностью в шесть лет для безболезненного перехода на производство безопасной продукции.

Однако, в 2022 году в ходе проверок со стороны Министерства здравоохранения выяснилось, что все производители масложировой продукции соблюдают требования техрегламента за исключением одной компании.

Со стороны Атамекен сделано все, чтобы предоставить достаточное время для безболезненного перехода на производство безопасной продукции по более высоким требованиям техрегламента.

Вопрос поддержать экономическую составляющую или здоровье нации остается за Министерством здравоохранения РК", – сказано в сообщении НПП "Атамекен".