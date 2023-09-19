Все ли услышали Послание Президента?

Для начала хотелось бы подчерк­нуть, что экономическая программа Главы государства носит детальный, продуманный характер, избегая общих мест и пустых деклараций. Тремя китами нового экономического курса страны названы справедливость, инклюзивность и прагматичность, что не может не радовать. «Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий», – указывает Глава государства. Ну и первой же задачей, поставленной в этом направлении, является «формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности». Что это значит, например, в пищевой промышленности, которая должна обеспечивать актуализированную Президентом проблему продовольственной безопасности Казахстана? Ответ очень прост: чтобы внутри страны был полный цикл производства пищевых продуктов от, скажем, поля или пастбища до стола потребителя. Если какой-то важный этап или сырье будут отданы на откуп за границу, то это немедленно станет брешью в защите продовольственной безопасности страны.

Первая причина – нестабильность внешней торговли и импорта, зависимого от решений и отношений других государств в условиях геополитической нестабильности. Рассчитывать стратегию обеспечения населения важнейшими продуктами пищевого потребления за счет импорта сырья или готовых товаров значит заведомо обрекать себя на уязвимость и искусственно создавать условия для масштабных кризисов и потрясений внутри страны. Тем более что Казахстан не только способен сам обеспечивать себя всеми основными пищевыми продуктами, но и выступать с ними в качестве конкурентоспособного товара на международной арене.

Вторая причина – снижение объемов собственной экономики за счет вывода денег из нашей страны в другие. Когда мы сами что-то производим, это создает мультипликативный эффект для нашей экономики – зарабатывают производители сырья (в нашем случае – фермеры, агрофирмы), зарабатывают работники перерабатывающего производства, зарабатывает бизнес, но они не только зарабатывают, но и тратят, позволяя и окружающим поставщикам товаров и услуг зарабатывать всем вокруг себя. Они платят коммунальные платежи, аренду, прямые налоги бюджету, покупают себе товары, недвижимость внутри страны, водят детей в кафе, кинотеатры, спортивные залы. Заметьте, все это в случае с пищевой промышленностью часто происходит вне крупных мегаполисов, то есть развиваются в первую очередь регионы. Прак­тически вся прибыль остается внутри страны, она циркулирует в нашей собственной экономике, питая все связанные с жизнедея­тельностью общества ее сферы. Это и есть «экономическая самодостаточность», о которой говорится в Послании Главы государства.

Для наглядности сравним с производством, которое работает на импортном сырье. Оно уже априори искусственно отсекло от себя наш аграрный сектор и располагается ближе не к фермеру, а к потребителю, то есть от его деятельности регионы не развиваются, зато значительная доля прибыли постоянно выводится из страны – ею оплачивается импортное сырье. Прибавим к этому значительно меньшее количество трудоустроенных и задействованных граждан, а также риски – что, если завтра такое сырье вдруг перестанет поступать к нам? Вспомните, как совсем недавно у нас пропадал с полок сахар – потому что вместо его производства внутри страны мы его только импортировали, а наш «основной торговый парт­нер» вдруг в одностороннем порядке решил заморозить его экспорт. Таким образом, потребляя конечный продукт такого производства, казахстанец поддерживает и чужую экономику, откуда поступает сырье для его еды. Кроме всего прочего, импортируемый товар, в отличие от произведенного внутри страны, разгоняет инфляцию, так как привозит вместе с собой рост цен в других странах, и сильно зависит от курса валюты. Это имеет двойной и даже тройной негативный эффект для экономики – снижает количество рабочих мест, выводит средства из страны (вместо того чтобы развивать наш аграрный сектор), создает зависимость от импорта, повышая риски для продовольственной безопасности страны, в целом повышая еще и социальное напряжение. Если уж на то пошло, то производства, работающие на импортном сырье в пищевом секторе, вообще сложно называть «отечественными производителями».

И в этом смысле посыл Послания Главы государства в секторе производства питания предельно понятен и прозрачен: мы должны всемерно добиваться того, чтобы производить ключевые продовольственные продукты из своего сырья в своей стране для своих граждан, добиваясь выхода еще и на внешние рынки. Таким образом, объективно расширится налогооблагаемая база, будет расти и развиваться аграрное производство, а также промышленная переработка, и происходить этот рост будет при практически нулевом инфляционном давлении. Все это точно и детально прописано Президентом: «Важно максимально задействовать свое сырье, свои кадры и товары, другими словами, все то, что называется внутристрановой ценностью. Через новую промышленную политику нам предстоит перейти к качественно другой модели развития. Государство совместно с крупными предприятиями должно «замкнуть» производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы».

Позвольте остановиться на более конкретном и в то же время очевидном примере того, как государство может и должно использовать регулирование – на примере производства масложировой продукции. Прежде всего маргаринов, сливочного масла, кулинарных жиров, спредов (заменителей сливочного масла), которые используются как готовые продукты, так и как сырье для промышленной выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий. Существует два вида сырья, используемого для производства этих продуктов, – это гидрогенизированные жиры, получаемые главным образом из переработки продукции нашего сельского хозяйства, и пальмовое масло, импортируемое из Индонезии и Малайзии в основном через Россию. Так вот с подачи последней в Таможенном союзе еще несколько лет назад был принят «Технический регламент на масложировую продукцию», который жестко ограничил содержание в ней так называемых трансизомеров жирных кислот (иначе – трансжиров) – всего в 2%. Эта цифра довольно абсурд­ная, поскольку в обычной баранине их уровень около 5%, в говядине – 6%, а в человеческом грудном молоке – все 8% (!). До молока и мяса эти ограничения не добрались, но также они абсурд­ным образом проигнорировали и многие другие конечные товары потреб­ления, прежде всего чипсы (до 30% трансжиров), картошку фри (до 40%) и торты с шоколадной глазурью (до 30%).

Снизить процент трансжиров до 2% на текущем технологическом уровне казахстанского масложирового производства крайне трудно, если не прибегать к сырью из дешевых фракций пальмового масла, прежде всего стеарина. Доводя содержание «пальмы» в конечном продукте до 90%. Только так производители могут соответствовать ограничениям упомянутого Техрегламента. При этом здоровье потребителей подвергается куда большему риску от вредных соединений, входящих в состав пальмового масла. Исследования казахстанских ученых показывают, что опасность дешевых видов пальмового масла (а дорогие никто особенно не возит) может быть даже больше, чем от привычных организму трансжиров. Кроме этого, техническое пальмовое масло (стеарин), к сожалению, активно применяется для подделок других продуктов – от молока и сыра до шоколада и майонеза и даже детского питания (смесей).

Хуже всего, что искусственно навязываемое ограничение на трансжиры поставило на грань закрытия производства, работающие на казахстанском сырье, предоставив неконкурентное преимущество тем, кто импортирует и перерабатывает пальмовое масло. В итоге, согласно Техрегламенту, запрещают выпускать привычные нам маргарины, сливочное масло и спреды, что угрожает потерей сотен рабочих мест, невозвратом государственных субсидий, полученных традиционными производителями масложировой продукции, а импортеры пальмового масла получают весь рынок нашей страны в этом сегменте буквально в подарок. Собственно, именно так и работает лоббирование своих национальных интересов государствами: крупнейший переработчик пальмового масла в стране имеет российских учредителей. И сегодня именно с подачи Москвы в рамках Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсуждаются изменения в этот самый Технический регламент на масложировую продукцию, но вовсе не те, что выгодны нашей стране. Россияне, по понятным причинам сделавшие ставку именно на более дешевое, хотя и вредное производство масложиров, в интересах крупного бизнеса продавливают изменения для снижения требований к глицидиловым эфирам жирных кислот, крайне канцерогенным соединениям, которые в обилии представлены в пальмовых мас­лах, но полностью отсутствуют в масложировом сырье отечественного происхождения. Глицидиловые эфиры, судя по научным исследованиям, провоцируют некроз внутренних органов, рак, а также поражение мужских половых органов. Формально производное этих эфиров – глицидол – регламентируется, однако в реальности он выведен из-под мониторинга по маргарину и пальмовым маслам, то есть никак не контролируется.

Для нас это обсуждение, намеченное на 20 сентября в рамках ЕЭК, хороший шанс защитить свои национальные интересы, сформировав и представив выверенную консолидированную позицию Казахстана – от Правительства, профильных ассоциаций и производителей. Казахстанские производители масложировой продукции по аналогии с выведением из-под мониторинга глицидола предлагают зеркально временно перестать мониторить содержание трансжиров. Это было бы достижением своеобразного паритета, и при таких поправках в стране могли бы в равных условиях работать и отечественные производители, и импортеры – переработчики «пальмы». Кроме того, что такое решение сняло бы вопрос насыщения внутреннего рынка масложировой продукцией, оно бы еще открыло для нас огромный китайский рынок, где трансжиры вообще никак не регламентируются, но население после снятия карантинов активно осваивает новые продукты.

Любопытно в этой ситуации, что власти страны в лице Минсельхоза, Минздрава и Минторга вникли и понимают эту проблему. Многочисленные обращения, встречи, а также научные исследования убедили, что Правительство должно поддержать производителей масложировой продукции из отечественного сырья. Тем более что такая позиция полностью отражает и главный посыл Послания Главы государства. Единственная сторона переговорного процесса, которая совершенно неожиданным образом тормозит достижение общестранового компромисса и выработку общей консолидированной позиции Казахстана на переговорах по Техническому регламенту на масложировую позицию, – это… Национальная палата предпринимателей «Атамекен» и Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК. Организация, главная задача которой – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса, по какой-то причине отстаивает больше интересы малайзийского, индонезийского или российского предпринимательства, чем казахстанского.

За все эти годы предприниматели уже привыкли к тому, что НПП «Атамекен» – это что-то вроде профсоюза бизнесменов, который должен помогать предпринимателям в их диалоге с государством. Но в данном вопросе производители масложировой продукции, их профильная Национальная ассоциация переработчиков мас­личных культур, объединяющая 90% производителей сектора, получают от руководящих органов «Атамекена» в лучшем случае просто отписки либо устные ответы, зафиксировавшие позицию в пользу импортеров пальмового мас­ла – фактически всего двух крупных компаний и их российских учредителей. Почему НПП предпочитает работать в пользу меньшинства, сидящего на «пальме», игнорируя интересы широкого круга предпринимателей перерабатывающего и аграрного сектора, непонятно. Да и как минимум несправедливо – понятно, что бизнесы будут конкурировать друг с другом, но Национальная палата предпринимателей должна быть если не арбитром, то нейт­ральной стороной, которая бы поддерживала отрасль в целом (тем более что никто не просит запретить «пальму», нужен лишь паритет и не ущемлять отечественных производителей), не говоря уже о том, что принципы, оглашенные в Послании Главы государства, они не только для чиновников, но и для «Атамекена» тоже. НПП также должна прикладывать свои усилия к тому, чтобы способствовать «замыканию» производственных циклов в стране за счет использования отечественного сырья, обеспечению продовольственной безопасности, развитию аграрного сектора и выходу наших производителей на экспорт. По совести же «Атамекен» должен был бы безоговорочно занимать сторону большинства, платящего больше налогов, трудоустраиваю­щего больше граждан, инвестирующего в более развитое производство, главное – отечественным переработчикам.

У поддержки производства мас­ложировой продукции полного цикла на отечественном сырье есть и вполне просчитываемая экономическая подоплека. Даже на основе подсчетов по импорту пальмовых масел и экспорту мас­личного сырья казахстанского производства, а также экономики обработки отечественных масложиров мы получаем сотни миллиардов тенге упущенной прибыли государства и просто покинувших экономику страны. Например, в прошлом году было импортировано пальмовых масел и производных жиров более 120 тыс. тонн на 160 млрд тенге, что «закрывает» по объему до 90% сырья для масложировой продукции. А если мы возьмем расчеты по переработке маслосемян, то получим, что замещение импорта пальмового масла (даже не на 100%, а хотя бы на 80%) дает дополнительно порядка 200–250 млрд тенге добавленной стоимости и мультипликативного эффекта в экономику РК.

Выполнив задачу Послания Президента в области создания импортонезависимого масложирового производства, мы постепенно сможем на 100% обеспечивать внутренний рынок отечественным сырьем и товарами, а также начать активно экспортировать их за пределы страны. Благодаря этому страна может получить мультипликативный социально-экономический эффект за счет прямого дохода госбюджета, добавленной стоимости, рабочих мест и роста промышленного производства. Цифры говорят, что для экономики страны выгоднее не импортировать пальмовое масло в качестве сырья, параллельно продавая за рубеж отечественный урожай масличных культур, а выпускать качественную конечную продукцию высоких переделов. Это банально принесет больше денег, даст больше работы, задействует больше технологий и будет развивать также и науку в стране. Сегодня наше Правительство готово помочь отечественным производителям в этом, чтобы укрепить национальную экономику, защитить внутренний рынок.

Не зря Президент в Послании упомянул: «Сейчас многие страны активно применяют меры по защите внутреннего рынка. На протекционистскую промышленную политику перешли даже развитые государства. В Казахстане же, по классификации ВТО, уровень защиты внутреннего рынка считается низким, применяется всего 128 нетарифных мер. Поэтому нам нужны новые смелые подходы в торговой политике. Государство обязано защищать отечественных производителей. Это не сигнал для закрытия нашей экономики от внешнего мира: она должна оставаться открытой, но с учетом интересов национального бизнеса». Тут у нас только одна, хоть и значительная отрасль пищевой промышленности может в самые сжатые сроки нарастить объемы производства при всего лишь регулировочной поддержке государства, добавляя в экономику страны четверть триллиона тенге. Это ли не «реальный прорыв в агропромышленном комплексе», о необходимости достижения которого заявил в Послании Глава государства?

Вот его слова: «Перед нами стоит еще одна задача – добиться реального прорыва в агропромышленном комплексе. Потенциал отечественной сельскохозяйственной отрасли колоссален, однако мы до сих пор не можем раскрыть его в полной мере. Вокруг Казахстана огромные рынки сбыта, которые нуждаются в качественных продуктах питания. Стратегическая цель нашей страны – стать одним из ведущих аграрных центров евразийского континента. Это невозможно без поэтапного перехода от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов». Вся описанная выше ситуация в масложировой отрасли абсолютно соответствует этому описанию: отечественные производители способны в ограниченные сроки обеспечить рост объе­мов производства, укрепить по своему направлению продовольственную безопасность страны, повысить поступления в бюджет, а также вывести нашу продукцию на внешние рынки. И ей для этого не нужно практически ничего, кроме отстаивания государством интересов отечественных производителей на уровне ЕЭК, а не импортеров. Единственное, что тут вызывает вопрос: неужели всего это не услышали в Послании Главы государства ответственные лица Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»?