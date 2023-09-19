Все ли услышали Послание Президента?

Послание Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нашло горячий отклик в бизнес-среде. Не зря Президент делает акцент на том, что построение по-настоящему нового и справедливого общества невозможно без экономической модернизации и создания мощного конкурентоспособного производящего сектора. Причем делать это нам придется в условиях мировой технологической гонки, борьбы за ресурсы и рынки,
а также сложной геополитической ситуации. «В высшей степени актуализировались проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития. Одним словом, человечество вступило в очередную эпоху беспрецедентных вызовов и кардинальных перемен», – справедливо подчеркивается в Послании. В этом материале хотелось бы привести насущные примеры того, как можно эффективно реализовывать Послание Президента,
а также того, кто этому почему-то мешает…
Послание Главы государства народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» Касым-Жомарта Кемелевича Токаева нашло горячий отклик в бизнес-среде. Не зря Президент делает акцент на том, что построение по-настоящему нового и справедливого общества невозможно без экономической модернизации и создания мощного конкурентоспособного производящего сектора. Причем делать это нам придется в условиях мировой технологической гонки, борьбы за ресурсы и рынки,
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