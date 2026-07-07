Озеро Алаколь примет 2 миллиона туристов в этом году

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Алаколь сегодня является одним из самых популярных туристических направлений Казахстана. С каждым годом число отдыхающих на побережье озера растет, а туристический потенциал региона продолжает укрепляться, сообщает Kazpravda.kz

В 2026 году ожидается рекордный поток – около 2 миллионов туристов. Живописная природа, целебные свойства воды и активно развивающаяся инфраструктура делают Алаколь одним из самых привлекательных мест для отдыха внутри страны.

Одной из главных особенностей Алаколя является богатая минералами вода и уникальный природный климат. По словам специалистов, вода озера и местные климатические условия благоприятно влияют на организм и способствуют восстановлению здоровья. Поэтому многие приезжают сюда не только отдохнуть, но и укрепить свое здоровье.

Развитие туризма оказывает положительное влияние и на экономику региона. Создаются новые рабочие места, активно развивается малый и средний бизнес. Местные предприниматели расширяют спектр туристических услуг, предлагая национальную кухню, экскурсии, водные развлечения и различные виды активного отдыха.

За последние годы добраться до Алаколя стало значительно проще. В туристический сезон увеличивается количество железнодорожных маршрутов, организуются дополнительные авиарейсы, модернизируются автомобильные дороги. Благодаря этому жители разных регионов Казахстана могут комфортно добраться до озера.

Развитие Алаколя также тесно связано с внедрением цифровых технологий. Согласно мастер-плану развития региона, здесь создается современная туристско-рекреационная зона, способная принимать до 75 тысяч туристов в сутки.

Проект предусматривает укрепление береговой линии, благоустройство улиц, развитие транспортной инфраструктуры, внедрение цифровых сервисов и обеспечение территории стабильным интернетом.